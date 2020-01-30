Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 20. hafta, cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Haber; AA
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor
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30 Ocak 2020 12:50
Süper Lig'de 20. hafta, cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

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