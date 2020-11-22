Süper Lig'de 2 maç daha sona erdi

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın takımı Konyaspor ile İrfan Buz'un göreve geldiği Kasımpaşa kozlarını paylaştı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-1 kazandı



Kasımpaşa 17. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçerken, 48'de Skubic dengeyi getirdi. Skubic'in golü öncesinde ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı. VAR incelemesinin ardından hakem Yasin Kol orta noktayı gösterdi. Konyaspor'da 75'te oyuna giren Musa Çağıran 89'da takımına galibiyeti getirdi.



Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 12 puana çıkarken, Kasımpaşa 12 puanda kaldı ve 5 haftalık yenilmezlik serisi son buldu



Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



GÖZTEPE SAHASINDA KAZANDI



Süper Lig'de 9. hafta maçında Göztepe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.



Göztepe'ya galibiyeti getiren golleri 10. ve 67. dakikada Cherif Ndiaye, 62. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Ev sahibinde Obinna Nwobodo, iki asist yaparak maçın öne çıkan isimlerinden oldu. Ankaragücü'nde Endri Çekiçi, 29. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Konuk ekibin tek golü90+2. dakikada 90+2' Torgeir Börven'den geldi.



Ligde tam 6 hafta sonra kazanan Göztepe puanını 11'e yükseltti. Bu sezon oynadığı 7 lig maçında galibiyet alamayan Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Demir Grurp Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Trabzonspor'u ağırlayacak.



