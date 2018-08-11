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Süper Lig'de 2, 3 ve 4. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 2, 3 ve 4. hafta programları açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig'de 2, 3 ve 4. hafta programı
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11 Ağustos 2018 14:25
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Spor Toto Süper Lig'de 2, 3 ve 4. hafta programlarını açıkladı.

Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi 1 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak.

İşte Süper Lig'de 2, 3 ve 4. hafta programı...








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