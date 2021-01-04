Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı
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04 Ocak 2021 10:58
Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

5 Ocak Salı:

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

6 Ocak 2021 Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

7 Ocak 2021 Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler



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