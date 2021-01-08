Süper Lig'de 17. haftanın 11'i

Süper Lig'de 17. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.Beşiktaş'ın Rizespor önünde 6-0 kazandığı maçta 4 gol atan Cyle Larin haftanın yıldızı olurken, siyah beyazlılardan Welinton ve Oğuzhan Özyakup da en başarılılar olarak dikkat çekti.Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında etkili olan Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas da haftanın 11'ine girmesini bildi.Kayserispor'dan Doğan Alemdar ile Aziz Behich, Sivasspor'dan Robin Yalçın, Konyaspor'dan Erdon Daci ve Gençlerbirliği'nden Giovanni Sio kilit roller üstlendi. İşte belirlediğimiz kadro...16.00 Yeni Malatyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor16.00 Gaziantep FK 2-0 MKE Ankaragücü19.00 İttifak Holding Konyaspor 4-3 Galatasaray13.30 Yukatel Denizlispor 0-1 Hes Kablo Kayserispor16.00 Gençlerbirliği 3-1 Atakaş Hatayspor16.00 Medipol Başakşehir 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor16.00 Trabzonspor 1-0 Göztepe19.00 Fraport TAV Antalyaspor 2-1 Fatih Karagümrük19.00 Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor19.00 Fenerbahçe 2-1 Aytemiz Alanyaspor