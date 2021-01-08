Süper Lig'de 17. haftanın 11'i

Süper Lig'de 17. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.
Beşiktaş'ın Rizespor önünde 6-0 kazandığı maçta 4 gol atan Cyle Larin haftanın yıldızı olurken, siyah beyazlılardan Welinton ve Oğuzhan Özyakup da en başarılılar olarak dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında etkili olan Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas da haftanın 11'ine girmesini bildi.
Kayserispor'dan Doğan Alemdar ile Aziz Behich, Sivasspor'dan Robin Yalçın, Konyaspor'dan Erdon Daci ve Gençlerbirliği'nden Giovanni Sio kilit roller üstlendi. İşte belirlediğimiz kadro...
SÜPER LİG'DE 17. HAFTA SONUÇLARI
5 Ocak 2021 Salı
16.00 Yeni Malatyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor
16.00 Gaziantep FK 2-0 MKE Ankaragücü
19.00 İttifak Holding Konyaspor 4-3 Galatasaray
6 Ocak 2021 Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor 0-1 Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği 3-1 Atakaş Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Trabzonspor 1-0 Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor 2-1 Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor
7 Ocak 2021 Perşembe:
19.00 Fenerbahçe 2-1 Aytemiz Alanyaspor
Beşiktaş'ın Rizespor önünde 6-0 kazandığı maçta 4 gol atan Cyle Larin haftanın yıldızı olurken, siyah beyazlılardan Welinton ve Oğuzhan Özyakup da en başarılılar olarak dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında etkili olan Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas da haftanın 11'ine girmesini bildi.
Kayserispor'dan Doğan Alemdar ile Aziz Behich, Sivasspor'dan Robin Yalçın, Konyaspor'dan Erdon Daci ve Gençlerbirliği'nden Giovanni Sio kilit roller üstlendi. İşte belirlediğimiz kadro...
SÜPER LİG'DE 17. HAFTA SONUÇLARI
5 Ocak 2021 Salı
16.00 Yeni Malatyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor
16.00 Gaziantep FK 2-0 MKE Ankaragücü
19.00 İttifak Holding Konyaspor 4-3 Galatasaray
6 Ocak 2021 Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor 0-1 Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği 3-1 Atakaş Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Trabzonspor 1-0 Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor 2-1 Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor
7 Ocak 2021 Perşembe:
19.00 Fenerbahçe 2-1 Aytemiz Alanyaspor