Süper Lig'de 17. haftanın 11'i

Sporx.com editörleri, Süper Lig'de 17. haftanın dikkat çeken performanslarından en iyi 11 hazırladı

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 17. haftanın 11'i
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08 Ocak 2021 09:51
Süper Lig'de 17. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.

Beşiktaş'ın Rizespor önünde 6-0 kazandığı maçta 4 gol atan Cyle Larin haftanın yıldızı olurken, siyah beyazlılardan Welinton ve Oğuzhan Özyakup da en başarılılar olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında etkili olan Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas da haftanın 11'ine girmesini bildi.

Kayserispor'dan Doğan Alemdar ile Aziz Behich, Sivasspor'dan Robin Yalçın, Konyaspor'dan Erdon Daci ve Gençlerbirliği'nden Giovanni Sio kilit roller üstlendi. İşte belirlediğimiz kadro...




SÜPER LİG'DE 17. HAFTA SONUÇLARI

5 Ocak 2021 Salı

16.00 Yeni Malatyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor

16.00 Gaziantep FK 2-0 MKE Ankaragücü

19.00 İttifak Holding Konyaspor 4-3 Galatasaray

6 Ocak 2021 Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor 0-1 Hes Kablo Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği 3-1 Atakaş Hatayspor

16.00 Medipol Başakşehir 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Trabzonspor 1-0 Göztepe

19.00 Fraport TAV Antalyaspor 2-1 Fatih Karagümrük

19.00 Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor

7 Ocak 2021 Perşembe:

19.00 Fenerbahçe 2-1 Aytemiz Alanyaspor



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