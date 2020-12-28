Süper Lig'de 16. haftanın idda oranları!

Süper Lig'de 16. haftanın iddaa oranları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Süper Lig'de 16. haftanın idda oranları!
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28 Aralık 2020 17:05
Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarının iddaa oranları iddaa Risk Yönetimi tarafından açıklandı.

Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk edeceği mücadelede sarı - kırmızılıların galibiyetine 1.35 oran verilirken, Antalyaspor'a 5.10 verildi. Müsabakanın beraberlik oranı ise 3.75.

Haftanın diğer maçlarının oranları ise şu şekilde;

Kasımpaşa - Fenerbahçe
Kasımpaşa: 3.40
Fenerbahçe: 1.65
Beraberlik: 3.30

Kayserispor - Beşiktaş
Kayserispor: 3.25
Beşiktaş: 1.70
Beraberlik: 3.25

Karagümrük - Trabzonspor
Karagümrük: 2.45
Trabzonspor: 2.20
Beraberlik: 2.95

Alanyaspor - Başakşehir
Alanyaspor: 2.10
Başakşehir: 2.45
Beraberlik: 3.10



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