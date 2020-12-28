Süper Lig'de 16. haftanın idda oranları!

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarının iddaa oranları iddaa Risk Yönetimi tarafından açıklandı.
Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk edeceği mücadelede sarı - kırmızılıların galibiyetine 1.35 oran verilirken, Antalyaspor'a 5.10 verildi. Müsabakanın beraberlik oranı ise 3.75.
Haftanın diğer maçlarının oranları ise şu şekilde;
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Kasımpaşa: 3.40
Fenerbahçe: 1.65
Beraberlik: 3.30
Kayserispor - Beşiktaş
Kayserispor: 3.25
Beşiktaş: 1.70
Beraberlik: 3.25
Karagümrük - Trabzonspor
Karagümrük: 2.45
Trabzonspor: 2.20
Beraberlik: 2.95
Alanyaspor - Başakşehir
Alanyaspor: 2.10
Başakşehir: 2.45
Beraberlik: 3.10
Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk edeceği mücadelede sarı - kırmızılıların galibiyetine 1.35 oran verilirken, Antalyaspor'a 5.10 verildi. Müsabakanın beraberlik oranı ise 3.75.
Haftanın diğer maçlarının oranları ise şu şekilde;
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Kasımpaşa: 3.40
Fenerbahçe: 1.65
Beraberlik: 3.30
Kayserispor - Beşiktaş
Kayserispor: 3.25
Beşiktaş: 1.70
Beraberlik: 3.25
Karagümrük - Trabzonspor
Karagümrük: 2.45
Trabzonspor: 2.20
Beraberlik: 2.95
Alanyaspor - Başakşehir
Alanyaspor: 2.10
Başakşehir: 2.45
Beraberlik: 3.10