Süper Lig'de 16. haftanın 11'i

Süper Lig'de 16. haftada oynanan karşılaşmalar sonucunda haftanın en iyi 11'i belirlendi. Alanyaspor'un bekleri Juanfran ve Moubandje savunma hattında öne çıkan isimler oldu. Orta sahada Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile Ankaragücü'nden Lukasik dikkat çekici performanslar ortaya koydu.
Hücum hattında ise Trabzonspor'dan Ekuban takımının Fatih Karagümrük galibiyetinde başrolü oynadı. Hatayspor'da Boupendza takımını taşımaya devam etti.
Fenerbahçe'de Pelkas ile Thiam, 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetinde takımının kazanmasında kilit rol üstlendi. İşte belirlediğimiz kadro
SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
2 Ocak Cumartesi
BB Erzurumspor 1-1 Gaziantep FK
Sivasspor 2-2 Denizlispor
Alanyaspor 3-0 Başakşehir FK
MKE Ankaragücü 3-1 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 0-0 Antalyaspor
Hatayspor 3-1 Konyaspor
3 Ocak Pazar
Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor
Kayserispor 0-2 Beşiktaş
4 Ocak Pazartesi
Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe
Hücum hattında ise Trabzonspor'dan Ekuban takımının Fatih Karagümrük galibiyetinde başrolü oynadı. Hatayspor'da Boupendza takımını taşımaya devam etti.
Fenerbahçe'de Pelkas ile Thiam, 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetinde takımının kazanmasında kilit rol üstlendi. İşte belirlediğimiz kadro
SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
2 Ocak Cumartesi
BB Erzurumspor 1-1 Gaziantep FK
Sivasspor 2-2 Denizlispor
Alanyaspor 3-0 Başakşehir FK
MKE Ankaragücü 3-1 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 0-0 Antalyaspor
Hatayspor 3-1 Konyaspor
3 Ocak Pazar
Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor
Kayserispor 0-2 Beşiktaş
4 Ocak Pazartesi
Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe