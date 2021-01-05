Süper Lig'de 16. haftanın 11'i

Sporx.com editörleri Süper Lig'de 14. haftanın dikkat çeken performanslarından 11 hazırladı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 16. haftanın 11'i
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05 Ocak 2021 08:55
Süper Lig'de 16. haftada oynanan karşılaşmalar sonucunda haftanın en iyi 11'i belirlendi. Alanyaspor'un bekleri Juanfran ve Moubandje savunma hattında öne çıkan isimler oldu. Orta sahada Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile Ankaragücü'nden Lukasik dikkat çekici performanslar ortaya koydu.

Hücum hattında ise Trabzonspor'dan Ekuban takımının Fatih Karagümrük galibiyetinde başrolü oynadı. Hatayspor'da Boupendza takımını taşımaya devam etti.

Fenerbahçe'de Pelkas ile Thiam, 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetinde takımının kazanmasında kilit rol üstlendi. İşte belirlediğimiz kadro



SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

2 Ocak Cumartesi

BB Erzurumspor 1-1 Gaziantep FK

Sivasspor 2-2 Denizlispor

Alanyaspor 3-0 Başakşehir FK

MKE Ankaragücü 3-1 Yeni Malatyaspor

Galatasaray 0-0 Antalyaspor

Hatayspor 3-1 Konyaspor

3 Ocak Pazar

Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor

Kayserispor 0-2 Beşiktaş

4 Ocak Pazartesi

Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe



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