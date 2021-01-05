Süper Lig'de 16. haftanın 11'i

Süper Lig'de 16. haftada oynanan karşılaşmalar sonucunda haftanın en iyi 11'i belirlendi. Alanyaspor'un bekleri Juanfran ve Moubandje savunma hattında öne çıkan isimler oldu. Orta sahada Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile Ankaragücü'nden Lukasik dikkat çekici performanslar ortaya koydu.Hücum hattında ise Trabzonspor'dan Ekuban takımının Fatih Karagümrük galibiyetinde başrolü oynadı. Hatayspor'da Boupendza takımını taşımaya devam etti.Fenerbahçe'de Pelkas ile Thiam, 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetinde takımının kazanmasında kilit rol üstlendi. İşte belirlediğimiz kadroBB Erzurumspor 1-1 Gaziantep FKSivasspor 2-2 DenizlisporAlanyaspor 3-0 Başakşehir FKMKE Ankaragücü 3-1 Yeni MalatyasporGalatasaray 0-0 AntalyasporHatayspor 3-1 KonyasporÇaykur Rizespor 1-1 GençlerbirliğiFatih Karagümrük 1-2 TrabzonsporKayserispor 0-2 BeşiktaşKasımpaşa 0-3 Fenerbahçe