Süper Lig'de 15. haftanın 11'i

Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken, dikkat çeken performanslar ortaya çıktı.
Göztepe karşısında Karagümrük'ten Lucas Biglia takımını adeta ipten alırken, Galatasaray'da Trabzonspor karşısında Arda turan ve Oğulcan Çağlayan etkili performanslar sergiledi ancak aynı bölgede rakiplerinden dolayı ilk 11'de yer alamadı.
Gaziantep FK'nın zirve yürüyüşünde Muhammet, Dicko ve Maxim'in başarısı öne çıktı. Ankaragücü'nde kazanılan 3 puana Atakan ve Endri liderlik etti. Erzurumspor haftalar sonra kazanırken Emrah Başsan üstün oyun ortaya koydu. Erteleme maçında Hatayspor'da Boupendza 4 gol atarak tartışmasız haftanın yıldızı ünvanını aldı. Welinton, Saracchi, Berat, Popov ve Munir de ilk 11'de kendisine yer edindi.
SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
26 Aralık Cumartesi
Göztepe 1-1 Karagümrük
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
27 Aralık Pazar
Gaziantep FK 3-1 Alanyaspor
Denizlispor 1-2 Ankaragücü
Yeni Malatyaspor 1-3 B.B. Erzurumspor
Başakşehir 2-2 Kasımpaşa
28 Aralık Pazartesi
Gençlerbirliği 3-2 Kayserispor
Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor
Beşiktaş 3-0 Sivasspor
29 Aralık Salı
Antalyaspor 0-6 Hatayspor
Göztepe karşısında Karagümrük'ten Lucas Biglia takımını adeta ipten alırken, Galatasaray'da Trabzonspor karşısında Arda turan ve Oğulcan Çağlayan etkili performanslar sergiledi ancak aynı bölgede rakiplerinden dolayı ilk 11'de yer alamadı.
Gaziantep FK'nın zirve yürüyüşünde Muhammet, Dicko ve Maxim'in başarısı öne çıktı. Ankaragücü'nde kazanılan 3 puana Atakan ve Endri liderlik etti. Erzurumspor haftalar sonra kazanırken Emrah Başsan üstün oyun ortaya koydu. Erteleme maçında Hatayspor'da Boupendza 4 gol atarak tartışmasız haftanın yıldızı ünvanını aldı. Welinton, Saracchi, Berat, Popov ve Munir de ilk 11'de kendisine yer edindi.
SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
26 Aralık Cumartesi
Göztepe 1-1 Karagümrük
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
27 Aralık Pazar
Gaziantep FK 3-1 Alanyaspor
Denizlispor 1-2 Ankaragücü
Yeni Malatyaspor 1-3 B.B. Erzurumspor
Başakşehir 2-2 Kasımpaşa
28 Aralık Pazartesi
Gençlerbirliği 3-2 Kayserispor
Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor
Beşiktaş 3-0 Sivasspor
29 Aralık Salı
Antalyaspor 0-6 Hatayspor