Süper Lig'de 14. haftanın 11'i

Süper Lig'de 14. hafta geride kalırken, dikkat çeken performanslar ortaya çıktı.Gaziantep'in gol yemeden kazandığı Kasımpaşa maçında Günay Güvenç, Alexandru Maxim ve Kevin Mirallas ön plana çıktı.Fenerbahçe'nin Başakşehir galibiyetinde Nazım Sangare'nin savunma ve hücum performansı, Caner Erkin ise ortaları ve asisti ile ön plana çıktı.Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Vitor Hugo, savunmadaki başarısının yanısıra Hatay deplasmanında 3 puanı getiren golü de attı.Hugo'ya benzer şekilde Domagoj Vida da hem savunma başarısı, hem de altın golüyle Beşiktaş'ın hanesine 3 puan yazdırdı.Sezon başından beri üst düzey bir performans sergileyen Taylan Antalyalı, şık asistiyle bu oyununu süslemeyi başardı.Sivasspor'dan Fayçal Fajr da, takımı adına final niteliğindeki Gençlerbirliği maçında üst düzey orta saha performansıyla dikkat çekti. Yine Sivasspor'dan Max Gradel, golüyle takımına nefes verdi.Hugo Rodallega ise Denizlispor'un 2'de 2 yaptığı süreçte deyim yerindeyse mızrağın keskin ucu oldu.