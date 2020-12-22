Süper Lig'de 13. haftanın en iyi 11'i

Süper Lig'de 13. hafta geride kalırken, dikkat çeken performanslar ortaya çıktı.Fatih Karagümrük'ün Galatasaray galibiyetinde Fatih Kuruçuk ve Alessano Ndao'nun çabası öne çıktı. Beşiktaş'ın Erzurumspor maçında ise Rıdvan, Vida ve Aboubakar yüksek puanlar aldı.Malatyaspor'da Burundili Youssouf Ndayishimiye ve Adem Büyük'ün çıkışı ise devam ediyor. Denizlispor'da ise Alanyaspor galibiyetinde kaleci Cenk Gönen adeta duvar oldu.Antalyaspor'dan Bünyamin, Sivasspor'dan Fajr, Gaziantep FK'dan Maxim de en iyi 11'de kendisine yer buldu. İşte 4-2-3-1 formatı üzerinden belirlediğimiz haftanın en iyi 11'i