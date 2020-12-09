Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Geçen hafta maç alamayan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu Hatayspor - Karagümrük maçına; VAR hakemi Abdulkadir Bitigen ise Başakşehir - Gaziantep maçına atandı.
Geçen hafta Galatasaray - Hatayspor maçının hakemi olan Erkan Özdamar ise bu hafta Fenerbahçe - Malatyaspor maçına verildi.
Denizlispor - Fenerbahçe maçındaki performansıyla tartışılan Ali Palabıyık ise bu hafta görev almadı.
İşte haftanın hakemleri:
11 Aralık Cuma
Kasımpaşa - Denizlispor: Ramazan Keleş
12 Aralık Cumartesi
Hatayspor - Karagümrük: T.Kaan Numanoğlu
Kayserispor - Trabzonspor: Burak Şeker
Rizespor - Göztepe: Özgür Yankaya
Ankaragücü - Konyaspor: Mete Kalkavan
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
13 Aralık Pazar
Başakşehir - Gaziantep: Abdulkadir Bitigen
Alanyaspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
14 Aralık Pazartesi
Sivasspor - Antalyaspor: Halis Özkahya
Geçen hafta maç alamayan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu Hatayspor - Karagümrük maçına; VAR hakemi Abdulkadir Bitigen ise Başakşehir - Gaziantep maçına atandı.
Geçen hafta Galatasaray - Hatayspor maçının hakemi olan Erkan Özdamar ise bu hafta Fenerbahçe - Malatyaspor maçına verildi.
Denizlispor - Fenerbahçe maçındaki performansıyla tartışılan Ali Palabıyık ise bu hafta görev almadı.
İşte haftanın hakemleri:
11 Aralık Cuma
Kasımpaşa - Denizlispor: Ramazan Keleş
12 Aralık Cumartesi
Hatayspor - Karagümrük: T.Kaan Numanoğlu
Kayserispor - Trabzonspor: Burak Şeker
Rizespor - Göztepe: Özgür Yankaya
Ankaragücü - Konyaspor: Mete Kalkavan
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
13 Aralık Pazar
Başakşehir - Gaziantep: Abdulkadir Bitigen
Alanyaspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
14 Aralık Pazartesi
Sivasspor - Antalyaspor: Halis Özkahya