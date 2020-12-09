Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.



Geçen hafta maç alamayan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu Hatayspor - Karagümrük maçına; VAR hakemi Abdulkadir Bitigen ise Başakşehir - Gaziantep maçına atandı.



Geçen hafta Galatasaray - Hatayspor maçının hakemi olan Erkan Özdamar ise bu hafta Fenerbahçe - Malatyaspor maçına verildi.



Denizlispor - Fenerbahçe maçındaki performansıyla tartışılan Ali Palabıyık ise bu hafta görev almadı.



İşte haftanın hakemleri:



11 Aralık Cuma



Kasımpaşa - Denizlispor: Ramazan Keleş



12 Aralık Cumartesi



Hatayspor - Karagümrük: T.Kaan Numanoğlu

Kayserispor - Trabzonspor: Burak Şeker

Rizespor - Göztepe: Özgür Yankaya

Ankaragücü - Konyaspor: Mete Kalkavan

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar



13 Aralık Pazar



Başakşehir - Gaziantep: Abdulkadir Bitigen

Alanyaspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan



14 Aralık Pazartesi



Sivasspor - Antalyaspor: Halis Özkahya



