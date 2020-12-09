Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
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09 Aralık 2020 12:41
Süper Lig'de 12. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Geçen hafta maç alamayan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu Hatayspor - Karagümrük maçına; VAR hakemi Abdulkadir Bitigen ise Başakşehir - Gaziantep maçına atandı.

Geçen hafta Galatasaray - Hatayspor maçının hakemi olan Erkan Özdamar ise bu hafta Fenerbahçe - Malatyaspor maçına verildi.

Denizlispor - Fenerbahçe maçındaki performansıyla tartışılan Ali Palabıyık ise bu hafta görev almadı.

İşte haftanın hakemleri:

11 Aralık Cuma

Kasımpaşa - Denizlispor: Ramazan Keleş

12 Aralık Cumartesi

Hatayspor - Karagümrük: T.Kaan Numanoğlu
Kayserispor - Trabzonspor: Burak Şeker
Rizespor - Göztepe: Özgür Yankaya
Ankaragücü - Konyaspor: Mete Kalkavan
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

13 Aralık Pazar

Başakşehir - Gaziantep: Abdulkadir Bitigen
Alanyaspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

14 Aralık Pazartesi

Sivasspor - Antalyaspor: Halis Özkahya



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