Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken, alınan sonuçlar yine çok konuşuldu. Kıran kırana geçen maçların ardından 'Haftanın 11'i belli oldu.Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, Fenerbahçe ise sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olarak şok bir mağlubiyet aldı.Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'ya kaybederken, Trabzonspor ise Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.Dikkat çeken performanslar Alanyaspor ve Malatyaspor'dan geldi.