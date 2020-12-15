Süper Lig'de 12. haftanın en iyi 11'i

Süper Lig'de 12. haftanın dikkat çeken performanslarından 11 hazırladık

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 12. haftanın en iyi 11'i
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15 Aralık 2020 12:03
Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken, alınan sonuçlar yine çok konuşuldu. Kıran kırana geçen maçların ardından 'Haftanın 11'i belli oldu.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, Fenerbahçe ise sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olarak şok bir mağlubiyet aldı.

Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'ya kaybederken, Trabzonspor ise Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Dikkat çeken performanslar Alanyaspor ve Malatyaspor'dan geldi. 

İŞTE HAFTANIN 11'İ





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