Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken, alınan sonuçlar yine çok konuşuldu. Kıran kırana geçen maçların ardından 'Haftanın 11'i belli oldu.
Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, Fenerbahçe ise sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olarak şok bir mağlubiyet aldı.
Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'ya kaybederken, Trabzonspor ise Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.
Dikkat çeken performanslar Alanyaspor ve Malatyaspor'dan geldi.
İŞTE HAFTANIN 11'İ
Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, Fenerbahçe ise sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olarak şok bir mağlubiyet aldı.
Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'ya kaybederken, Trabzonspor ise Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.
Dikkat çeken performanslar Alanyaspor ve Malatyaspor'dan geldi.
İŞTE HAFTANIN 11'İ