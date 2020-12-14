Süper Lig'de 12. hafta sessiz sedasız bitti!

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Antalyaspor'u konuk etti.



Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.



Ligde oynadığı son 3 maçta 2. beraberliğini alan Antalyaspor, puanını 14 yaptı ve 15. sırada yer aldı. 7 maçtır kazanamayan Sivasspor ise 11 puanla 16. sırada yer buldu.



Antalyaspor, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.



ERSUN YANAL İLE 2. BERABERLİK



Antalyaspor ile 4. maçına çıkan teknik direktör Ersun Yanal, 2. beraberliğini almış oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Amilton'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fredy, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.



14. dakikada Max Gradel'in sol kanattan ortasında ceza alanı içinde Kayode kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.



24. dakikada sağdan ceza sahasına giren Amilton, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya önce penaltı noktasını gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gelerek pozisyonu ekrandan izledi ve penaltı kararını iptal etti.



32. dakikada Hakan Arslan'ın topuk pasında topla buluşan Kayode, sağ kanattan ceza alanı içine girdi. Kayode'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.



35. dakikada Fajr'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.



41. dakikada Max Gradel, sol kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Gradel'in sert şutunda kaleci Boffin, son anda topu kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Sam'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.



62. dakikada Nuri Şahin'in sol kanattan attığı pasla ceza alanı içinde topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.



74. dakikada Hakan Arslan'ın uzun pasında topla buluşan Max Gradel, sol kanattan ceza alanına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



76. dakikada Nuri Şahin'in pasında soldan ceza sahasına giren Orgill'in sert vuruşunda, kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi.



90. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Samassa sağına gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi.



Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.



Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak



Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Barış Yardımcı (Dk. 65 Camara), Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 75 Kone), Fajr, Hakan Arslan, Yatabare Dk. 81 Felix), Max Gradel, Kayode



Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Podolski (Dk. 87 Eren Albayrak), Sam (Dk. 65 Orgill), Amilton (Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar), Jahovic



Sarı kart: Dk. 90 Max Gradel (Demir Grup Sivasspor)



