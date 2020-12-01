Süper Lig'de 10. haftanın en iyi 11'i

Sporx.com editörleri, Süper Lig'de 10. haftanın en iyi 11'ini belirledi. İşte öne çıkan performanslardan kurulu 11

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 10. haftanın en iyi 11'i
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01 Aralık 2020 12:36
Süper Lig'de 10. haftaya Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki 4-3'lük derbi galibiyeti ile Galatasaray'ın Rizespor deplasmanında aldığı 4-0'lık sonuç damga vurdu.

Sporx.com editörleri tarafından haftanın en iyi 11'i belirlenirken, derbide etkili bir performans ortaya koyan Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar kadroda kendine buldu

Alanyaspor'da kalesini yeniden gole kapatan Marafona, Rizespor maçında göz dolduran Marcao, Taylan ve Diagne ile Kasımpaşa'dan Hodzic, Başakşehir'den Gulbrandsen, Gaziantep FK'dan Kana Biyik en iyi oyuncular olarak göze çarptı

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