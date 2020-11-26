Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, Cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek. 10. hafta ayrıca Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine de sahne olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor
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26 Kasım 2020 13:21
Süper Lig'de 10. hafta, 27 Kasım Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, yarın Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Ligin 10. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak. Karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar: 

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30  Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



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