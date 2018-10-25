Süper Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Cuma
20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
27 Ekim Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Ekim Pazar:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek
29 Ekim Pazartesi:
20.00 Akhisarspor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Cuma
20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
27 Ekim Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Ekim Pazar:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek
29 Ekim Pazartesi:
20.00 Akhisarspor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın