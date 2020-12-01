Süper Lig'de 10 hafta | En kötü transferi seçiyoruz

Bu sezon Süper Lig'de 10. hafta itibariyle yapılan en kötü transferi sizlerin oylarıyla seçiyoruz...

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Süper Lig'de 10 hafta | En kötü transferi seçiyoruz
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01 Aralık 2020 18:31
Süper Lig'de 10. haftaya kadarki performansları dikkate alındığında yapılan en kötü 10 transferi sizlerin oylarıyla seçiyoruz...


 


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