Süper Lig'de 10. haftaya kadarki performansları dikkate alındığında yapılan en kötü 10 transferi sizlerin oylarıyla seçiyoruz...
Süper Lig'de 10 hafta | En kötü transferi seçiyoruz
Bu sezon Süper Lig'de 10. hafta itibariyle yapılan en kötü transferi sizlerin oylarıyla seçiyoruz...
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01 Aralık 2020 18:31
- 19:13 TFF, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sevklerini duyurdu
- 19:10 Galatasaray'da başkanlık seçimleri iptal!
- 19:01 Sağlık Bakanı, günün hasta sayısını açıkladı
- 18:55 Şenol Güneş: "Atiba, Trabzonspor'a gidecekti!"
- 18:47 Denizlispor yeni hocasını belirledi: Kenan Atik!
- 18:44 Şenol Güneş: "Oyuncu ihracında yetersiziz!"
- 17:28 OKC, sezonu boş arenayla açacak!
- 17:23 Fredrik Gulbrandsen: "Leipzig'e gol atmak istiyorum"
- 17:20 Cezayir'den Alman eski futbolcuya: "Irkçılık yapıyor!"
- 17:19 Kemba, Ocak ayının ilk haftasına kadar yok!
- 17:14 Başakşehir'e 3 müjde! Okan Buruk açıkladı!
- 17:04 Detroit Pistons, Zhaire Smith'i serbest bıraktı
- 16:59 Gerald Green, Houston ile kamp anlaşması imzaladı
- 16:53 Rondae Hollis-Jefferson, Timberwolves ile anlaştı
- 16:42 Jared Dudley, bir yıl daha Lakers'ta!
- 16:38 Kuzma: "Benim de vaktim geliyor!"
- 16:30 Victor Ruiz, Betis'i pişman etti
- 16:19 IOC Başkanı Thomas Bach, seçime tek aday olarak girecek
- 16:17 Gaziantep FK'nin formaları açık artırmayla satışa çıkıyor
- 16:16 Curry: "Gençlik ve tecrübe arasında kusursuz bir dengemiz var"
- 16:13 Down sendromlu milli atlet Münevvere'nin motivasyon kaynağı annesi
- 16:05 İspanyol tenisçiye şike suçundan 8 yıl ceza
- 16:02 Vaka sayısı 17'ye yükselen Kocaelispor'un iki maçı ertelendi
- 16:01 Evan Turner, Boston'a yardımcı koç olarak katılıyor
- 15:59 Denizlispor'da Fenerbahçe mesaisi
- 15:56 Green: "Lakers'ın beni takaslamasına şaşırmadım"
- 15:54 Balıkesirspor'da 14 futbolcunun karantinası sürüyor
- 15:51 Mustafa Cengiz: "Giderek toparlıyorum"
- 15:48 Alexander Sörloth'a İstanbul'da yoğun ilgi
- 15:45 Curry, James Wiseman'la oynayacağı için heyecanlı!
- 15:43 Dağ bisikletinin şampiyonu Kadir Kelleci'nin hedefi dünya sıralamasındaki yerini korumak
- 15:37 Milli cimnastikçiler Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda en az 3 madalya hedefliyor
- 15:37 LeBron: "Montrezl'a 'Yaptıklarımızı beğeniyor musun?' diye sorduk"
- 15:24 Hatay Belediyespor'da 10 kişi Kovid-19'a yakalandı
- 15:22 Sivasspor'a Villarreal öncesi iki müjde
- 15:18 Ghezzal'a milli takım kapıları açılıyor
- 15:17 Windhorst: "Davis, imza için Giannis'i bekliyor olabilir"
- 15:16 UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı
- 15:13 Haas F1 Takımı, Rus pilot Mazepin ile anlaştı
- 15:13 Fırtına'da Marlon, Abdullah Avcı'yı etkiledi
- 15:10 Bergama Belediyespor'da 17 koronavirüs vakası
- 15:07 Under Armour'dan Steph için yeni marka: Curry!
- 15:07 Gaziantep: "Sumudica'ya karşı çok cesurlar!"
- 15:03 "Messi, Maradona'nın topuklarına bile ulaşamaz"
- 14:57 "Kayserispor, Samet Aybaba ile iyi yerlere gelecek"
- 14:54 Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan sonra ilkleri yaşadılar
- 14:52 Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı!
- 14:49 Türkiye'de 39 takımdan 15'i teknik direktör değiştirdi
- 14:48 Başakşehir, Avrupa kupalarında 35. maçına çıkacak
- 14:45 Stiven Plaza'ya Belçika'dan iki talip
- 14:40 Göztepe, deplasmanda 9 maç sonra kazandı
- 14:24 Galatasaray'da Babel, Omar, Belhanda ve Okan döndü
- 14:23 Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı
- 14:20 Başakşehir'in rakibi bu hafta Leipzig
- 13:56 Ahmed Musa'nın menajeri; "Galatasaray'ı reddettiği doğru değil"
- 13:47 Radamel Falcao ne zaman dönecek?
- 13:35 Curry: "LeBron'a karşı rekabet etmeye bayılıyorum"
- 13:28 Aboubakar: "Sakat dediler, asıl bundan sonra görün"
- 13:20 Fenerbahçe'de stoper harekatı; 3 aday var!
- 13:15 Galatasaray'da karantina sona eriyor
AVRUPA'DAN FUTBOL
Victor Ruiz, Betis'i pişman etti
"PSG, Ozan Kabak'ı takip etmeye başladı"
Burak Yılmaz, 35 yaşında Fransa'yı fethetti!
Ederson penaltı atmayı çok istiyor
Kafatası kırılan Raul Jimenez'in ameliyatı başarılı geçti
Liverpoollu Robertson'dan VAR tepkisi
Leicester'a Fulham sürprizi: Cengiz çare olamadı!
Pirlo tartışılıyor: "Taktik yok, oyuncularla konuşmuyor"
Klopp: "Jota'yı ilk günden beri beğeniyordum"
Messi'nin anma hareketi 3 bin avroya patladı
Mourinho'dan sürpriz şampiyonluk açıklaması: "Aday değiliz"
Laurent Blanc: "Tekliflere inancım azalmaya başladı"
Laporta: "Messi'ye gelen 250 milyonluk teklifi geri çevirdim"
Guardiola, artık futboldan zevk alamıyor
Atletico Madrid'in dikkat çeken serisi!
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