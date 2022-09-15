Süper Lig yolunda zirve için yarış!

Süper Lig'de yükselmek isteyen takımlar zirve için mücadele ediyor. İşte Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maç programı...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig yolunda zirve için yarış!
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15 Eylül 2022 15:52
Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Altay'ı konuk edecek. Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak müsabakanın başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Ligde bu haftanın ardından milli maç arası verilecek. Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

YARIN

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

17 EYLÜL CUMARTESİ

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Bayçimento Bandırmaspor (Eyüp)

18 EYLÜL PAZAR

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Bodrum İlçe)

16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)

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