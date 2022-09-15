Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Altay'ı konuk edecek. Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak müsabakanın başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.
Ligde bu haftanın ardından milli maç arası verilecek. Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
YARIN
20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)
17 EYLÜL CUMARTESİ
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)
16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
19.00 Eyüpspor-Bayçimento Bandırmaspor (Eyüp)
18 EYLÜL PAZAR
13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Bodrum İlçe)
16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)
Ligde bu haftanın ardından milli maç arası verilecek. Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
YARIN
20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)
17 EYLÜL CUMARTESİ
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)
16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
19.00 Eyüpspor-Bayçimento Bandırmaspor (Eyüp)
18 EYLÜL PAZAR
13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Bodrum İlçe)
16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)
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