Süper Lig, yeni yıldızlarıyla görücüye çıkıyor

Pandemiyle kabusa dönen hayatımıza yarından itibaren futbol yeni bir renk ve heyecan katacak. Statlarda ilk yarı seyirci olmasa da futbolseverler, evlerinde 42 haftalık şampiyonluk yarışını nefes nefese takip edecek. Küme düşmenin kaldırılması nedeniyle bu sezon 21 takımla oynanacak Süper Lig'de her hafta bir takım bay geçecek. 16 Mayıs'a kadar sürecek bu çılgın ve stresli mücadeleye takımlar da hazır. Maddi zorluklara rağmen şampiyonluk yaşamış 5 takım kiralıktan dönenler dahil kadrolarına 69 yeni futbolcu ekledi. Fenerbahçe 18 yeni isimle başı çekerken onu 17 oyuncuyla Galatasaray, 12 oyuncuyla Beşiktaş ve 11'er oyuncuyla Trabzonspor ile Başakşehir takip ediyor.Çaykur Didi Stadyumu'nda yarın 20.00'deki santra vuruşuyla başlayacak mücadelede Rizespor ile Fenerbahçe sezonun ilk puanlarını almak için ter dökecek. Lig istatistikleri Fenerbahçe'nin deplasmanlardaki sezon açılışlarında zorlandığını gösteriyor. Geride kalan 62 açılış maçında Kanarya ilk hafta maçlarında 40 galibiyet, 10 yenilgi aldı. Dış sahadaki 21 başlangıçta 7 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, son 9 dış saha açılışının 8'inde puan kaybetti. 19 kez şampiyonluk yaşayan Fener ligde en kötü 10'uncu oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 62 sezonun tamamında yer aldı. Fenerbahçe, 1988-89 sezonunda 103 golle lig tarihinin rekorunu kırdı ve yine 93 puanla en yüksek puanlı şampiyon unvanını kazandı.