Süper Lig yayın ihalesinde sona doğru

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede artık son aşamaya yaklaşıldı. Naklen yayın ihale komisyonunun, teklif veren firmalara verdiği revize süresi cuma günü 17.00'de sona erdi.



Aracı kuruluş olan Deloitte Türkiye'ye verilen yeni öneriler, 21 Şubat Pazartesi günü saat 11.00'de noter huzurunda açılacak ve karar için süreç devam edecek.



İhaleye 14 firmanın katıldığı ve biri alternatif olmak üzere 15 önerinin sunulduğu, Türkiye Futbol Federasyonu ve İhale Komisyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından duyurulmuştu. Ancak sunulan bu önerilerin hiçbirinin 2 milyar lirayı aşmadığı, bundan dolayı kulüpleri tatmin etmediği ortaya çıkmıştı.



İhale Komisyonu'na sunulan yeni revize teklifler üzerinde 21 Şubat'ta yeni bir çalışma başlatılacak. Kulüplerin beklentisini karşılayan bir teklif varsa sorun kalmayacak. Ancak aksi bir durumda çeşitli senaryolar ortaya çıkacak.



İhale yenilenmeyecek



Komisyon, yeni bir revizyon süresi verebilecek ya da beklentilere yakın bir şirket varsa, bunu pazarlık masasına çağırabilecek. Gelen rakamlar ışığında herhangi bir beklenti olmazsa ihale iptal edilip yenilenebilecek.



Naklen yayın ihale komisyonunun önünde duran diğer bir alternatif de, bir şirketin ortaya attığı ortaklık modeli... Kısaca, Süper Lig TV olarak lanse edilen bu çalışmayla devam edilecekse yine bunun şartlarının belirlenmesi için çalışma başlatılacak.





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