SPORX ÖZEL: Türkiye'nin gündemine oturan "Bedelli Askerlik" futbol dünyasının asıl aktörlerini de yakından ilgilendiriyor.
1111 Askerlik Kanunu'na göre Süper Lig ve TFF 1.Lig'de forma giyen futbolcular formasını giydikleri takımların 3'te 1 oranında kadrosunda yer alması durumunda 38 yaşına kadar askerliğini tecil ettirme hakkı bulunuyor.
38 yaşına kadar tecil hakkını kullanmayarak belirlenen kriterlere uyum sağlayan ve "Bedelli Askerlikten" yararlanacak olan futbolcular, yıl içerisinde (forma giydiği takımda 3'te 1 oranında oynama oranına bakılmaksızın) istediği bir dönemde askerlik görevlerini tamamlayacak.
Futbolcuların istedikleri dönemde askerlik görevlerini yapabilme imkanına sahip olması "oparasyonel" açıdan problemleri de beraberinde getirecek olmasından dolayı Milli Savunma Bakanlığı, futbolcular için bu konuda bir düzenlemeye giderek "Bedelli Askerlik" dönemleri belirleyecek.
BEDELLİ ASKERLİK YARARLANACAK FUTBOLCULAR!
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1111 Askerlik Kanunu'na göre Süper Lig ve TFF 1.Lig'de forma giyen futbolcular formasını giydikleri takımların 3'te 1 oranında kadrosunda yer alması durumunda 38 yaşına kadar askerliğini tecil ettirme hakkı bulunuyor.
38 yaşına kadar tecil hakkını kullanmayarak belirlenen kriterlere uyum sağlayan ve "Bedelli Askerlikten" yararlanacak olan futbolcular, yıl içerisinde (forma giydiği takımda 3'te 1 oranında oynama oranına bakılmaksızın) istediği bir dönemde askerlik görevlerini tamamlayacak.
Futbolcuların istedikleri dönemde askerlik görevlerini yapabilme imkanına sahip olması "oparasyonel" açıdan problemleri de beraberinde getirecek olmasından dolayı Milli Savunma Bakanlığı, futbolcular için bu konuda bir düzenlemeye giderek "Bedelli Askerlik" dönemleri belirleyecek.
BEDELLİ ASKERLİK YARARLANACAK FUTBOLCULAR!
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın