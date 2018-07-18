Türkiye'nin gündemine oturan "Bedelli Askerlik" futbol dünyasının asıl aktörlerini de yakından ilgilendiriyor.1111 Askerlik Kanunu'na göre Süper Lig ve TFF 1.Lig'de forma giyen futbolcular formasını giydikleri takımların 3'te 1 oranında kadrosunda yer alması durumunda 38 yaşına kadar askerliğini tecil ettirme hakkı bulunuyor.38 yaşına kadar tecil hakkını kullanmayarak belirlenen kriterlere uyum sağlayan ve "Bedelli Askerlikten" yararlanacak olan futbolcular,Futbolcuların istedikleri dönemde askerlik görevlerini yapabilme imkanına sahip olmasıı, futbolcular için bu konuda bir düzenlemeye giderek "Bedelli Askerlik" dönemleri belirleyecek.