Süper Lig ve 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı mesajlar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlarda "skorbord"larda ırkçılık karşıtı mesajlar yer almasına karar verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig ve 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı mesajlar!
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09 Aralık 2020 19:11
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlarda "skorbord"larda ırkçılık karşıtı mesajlar yer almasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık Pazartesi gününe kadar Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm maçlarda "skorbord"larda TFF tarafından hazırlanan Türkçe ve İngilizce "Irkçılığa hayır" yazıları gösterilecek.



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