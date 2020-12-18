Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinden yayıncı kuruluşu protesto kararı

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerindin yayıncı kuruluşu protesto edeceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinden yayıncı kuruluşu protesto kararı
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18 Aralık 2020 14:33
Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig takımlarının bu hafta yayıncı kuruluşu protesto edeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "Kulüpler Birliği'nden tarihi eylem kararı! "Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır." denildi.





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