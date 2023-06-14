Süper Lig tescil edildi, gözler Beşiktaş'ta

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 Sezonu tescil etti. Yapılan açıklamada, "Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası tesciline karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı. Bu açıklamanın ardından gözler Beşiktaş Kulübü'ne çevrildi.
Siyah beyazlılar deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatay ve Gaziantep'in kalan maçlarının hükmen sayılmasına karşı çıkarken bu takımların tüm maçlarının iptalini istemişti.
Asbaşkan Emre Kocadağ da "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili başvuruda bulunacağız" açıklamasını yapmıştı.
Siyah beyazlılar deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatay ve Gaziantep'in kalan maçlarının hükmen sayılmasına karşı çıkarken bu takımların tüm maçlarının iptalini istemişti.
Asbaşkan Emre Kocadağ da "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili başvuruda bulunacağız" açıklamasını yapmıştı.
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