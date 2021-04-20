Süper Lig tepkisi: "Maça çıkmak istemiyoruz"

Sassuolo Teknik Direktörü De Zerbi, Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Milan ile oynayacakları maça çıkmak istemediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig tepkisi: 'Maça çıkmak istemiyoruz'
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20 Nisan 2021 20:31
Avrupa Süper Ligi ile ilgili birçok takımdan tepki açıklamaları gelirken, Sassuolo'da teknik direktör Roberto de Zerbi flaş bir protestoya hazırlandığını söyledi.

Milan ile oynayacakları maça çıkmak istemediklerini söyleyen de Zerbi, "Süper Lig kurucularından Milan ile oynayacağımız maça takımımla birlikte çıkmak istemiyorum. Bunu kulübümüze ilettim. Kulüp beni zorlamazsa çıkmayacağım." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL HEPİMİZİNDİR"

Oyuncularla bir toplantı yaptığını kaydeden genç hoca, "Yarım saat konuştuk, onlarla konuşulması gerek. Avrupa Süper Ligi nedeniyle çok sinirliyim. Futbol hepimizin, belli bir grubun değil" dedi.

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Milan, 21 Nisan Çarşamba günü 19:30'da Sassuolo'yu konuk edecek.



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