Süper Lig tarih için resmen anlaştı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in başlanması ile ilgili karar aldıklarını açıkladı. Özdemir, 18 takımın desteğiyle birlikte 12 Haziran'da ligin başlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.Küme düşmenin kaldırılmasının talep edildiğini de belirten Özdemir, "" dedi.TFF Başkanı Nihat Özdemir ayrıca "" diye konuştu.Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil "Başkan Özdemir'e sorduk ve son olarak kesin tarihin 28 Mayıs'ta da verileceğini söyledi. TFF, 5 oyuncu değişikliği kararı için çalışma yapıldığının bilgisini verdi." açıklamasını yaptı.