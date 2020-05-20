Süper Lig tarih için resmen anlaştı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in başlanması ile ilgili karar aldıklarını açıkladı. Özdemir, 18 takımın desteğiyle birlikte 12 Haziran'da ligin başlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Küme düşmenin kaldırılmasının talep edildiğini de belirten Özdemir, "Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. Bunu değerlendireceğiz..." dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ayrıca "Kulüplerimiz finansal olarak zor durumdalar. Yapacağımız bir sürü seri toplantı neticesinde, kulüpleri finansal yönden nasıl rahatlatacağımızı planlayacağız ve bunları sizlerle de paylaşacağız. Koronavirüsle mücadelede başarılıyız, inşallah futbolda da sorun yaşamayacağız" diye konuştu.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil "Başkan Özdemir'e sorduk ve son olarak kesin tarihin 28 Mayıs'ta da verileceğini söyledi. TFF, 5 oyuncu değişikliği kararı için çalışma yapıldığının bilgisini verdi." açıklamasını yaptı.
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Küme düşmenin kaldırılmasının talep edildiğini de belirten Özdemir, "Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. Bunu değerlendireceğiz..." dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ayrıca "Kulüplerimiz finansal olarak zor durumdalar. Yapacağımız bir sürü seri toplantı neticesinde, kulüpleri finansal yönden nasıl rahatlatacağımızı planlayacağız ve bunları sizlerle de paylaşacağız. Koronavirüsle mücadelede başarılıyız, inşallah futbolda da sorun yaşamayacağız" diye konuştu.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil "Başkan Özdemir'e sorduk ve son olarak kesin tarihin 28 Mayıs'ta da verileceğini söyledi. TFF, 5 oyuncu değişikliği kararı için çalışma yapıldığının bilgisini verdi." açıklamasını yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın