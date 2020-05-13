TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara yapılan corona virüsü testleri hakkında kulüpler bir bir açıklamalarını yapıyor. Geride kalan dönemde 14 takım açıklama yaparken üç takımda pozitif vaka tespit edildi.
1 Mayıs - 13 Mayıs tarihleri arasında açıklanan test sonuçlarına göre; Fenerbahçe'de iki çalışan, Beşiktaş'ta bir oyuncu ile bir çalışanın test sonuçları pozitif çıktı. Ankaragücü takımında test sonucu pozitif çıkan tek oyuncu ise tedavi olup taburcu edildi.
İşte takım takım son durumu;
Beşiktaş (bir oyuncu - bir çalışan)
Fenerbahçe (iki çalışan)
Ankaragücü (bir oyuncu - TABURCU OLDU) İkinci test sonuçları NEGATİF
Trabzonspor NEGATİF, ikinci test sonuçları NEGATİF
Galatasaray NEGATİF
Göztepe NEGATİF
Alanyaspor NEGATİF
Antalyaspor NEGATİF
Denizlispor NEGATİF
Konyaspor NEGATİF
Rizespor NEGATİF
Kayserispor NEGATİF
Yeni Malatyaspor NEGATİF
Gençlerbirliği NEGATİF
Başakşehir (AÇIKLAMADI)
Sivasspor (AÇIKLAMADI)
Kasımpaşa (AÇIKLAMADI)
Gaziantep FK (AÇIKLAMADI)
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1 Mayıs - 13 Mayıs tarihleri arasında açıklanan test sonuçlarına göre; Fenerbahçe'de iki çalışan, Beşiktaş'ta bir oyuncu ile bir çalışanın test sonuçları pozitif çıktı. Ankaragücü takımında test sonucu pozitif çıkan tek oyuncu ise tedavi olup taburcu edildi.
İşte takım takım son durumu;
Beşiktaş (bir oyuncu - bir çalışan)
Fenerbahçe (iki çalışan)
Ankaragücü (bir oyuncu - TABURCU OLDU) İkinci test sonuçları NEGATİF
Trabzonspor NEGATİF, ikinci test sonuçları NEGATİF
Galatasaray NEGATİF
Göztepe NEGATİF
Alanyaspor NEGATİF
Antalyaspor NEGATİF
Denizlispor NEGATİF
Konyaspor NEGATİF
Rizespor NEGATİF
Kayserispor NEGATİF
Yeni Malatyaspor NEGATİF
Gençlerbirliği NEGATİF
Başakşehir (AÇIKLAMADI)
Sivasspor (AÇIKLAMADI)
Kasımpaşa (AÇIKLAMADI)
Gaziantep FK (AÇIKLAMADI)
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