TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara yapılan corona virüsü testleri hakkında kulüpler bir bir açıklamalarını yapıyor. Geride kalan dönemde 14 takım açıklama yaparken üç takımda pozitif vaka tespit edildi.1 Mayıs - 13 Mayıs tarihleri arasında açıklanan test sonuçlarına göre; Fenerbahçe'de iki çalışan, Beşiktaş'ta bir oyuncu ile bir çalışanın test sonuçları pozitif çıktı. Ankaragücü takımında test sonucu pozitif çıkan tek oyuncu ise tedavi olup taburcu edildi.Beşiktaş (bir oyuncu - bir çalışan)Fenerbahçe (iki çalışan)Ankaragücü (bir oyuncu - TABURCU OLDU) İkinci test sonuçları NEGATİFTrabzonspor NEGATİF, ikinci test sonuçları NEGATİFGalatasaray NEGATİFGöztepe NEGATİFAlanyaspor NEGATİFAntalyaspor NEGATİFDenizlispor NEGATİFKonyaspor NEGATİFRizespor NEGATİFKayserispor NEGATİFYeni Malatyaspor NEGATİFGençlerbirliği NEGATİFBaşakşehir (AÇIKLAMADI)Sivasspor (AÇIKLAMADI)Kasımpaşa (AÇIKLAMADI)Gaziantep FK (AÇIKLAMADI)