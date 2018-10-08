Süper Lig son(8. hafta) puan durumu, Süper Lig puan sıralaması, 9.hafta maçları programı

Ligde 8. haftada oynanan maçlar sonrasında hangi takımın kaç puanı var? İşte Süper Lig puan durumu ve maç fikstürü...Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta sona erdi. Süper Lig'de zirvedeki şampiyonluk yarışının yanı sıra alt tarafta da puan savaşı var. Peki puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...Peki Spor Toto Süper Lig'de son puan durumu nasıl oluştu? Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar...Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Konyaspor 1-0 öne geçti ancak 10 kişi kalan Beşiktaş 2-1 üstünlük sağladı. Fakat Konyaspor maçın bırakmadı ve attığı golle mücadele 2-2 sona erdi.Süper Lig'de 8. haftada oynanan maçların sonuçlarıKasımpaş 3-1 GöztepeKayserispor 2-2 Ç.RizesporErzurumspor 1-0 AlanyasporBursaspor 1-0 AnkaragücüAntalyaspor 0-1 GalatasarayYeni Malatyaspor 4-4 SivassporFenerbahçe 0-0 BaşakşehirAkhisarspor 1-3 TrabzonsporKonyaspor 2-2 Beşiktaş19 EKİM CUMA20:00 Galatasaray - Bursaspor20 EKİM CUMARTESİ13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor16:00 M.Başakşehir - Kayserispor19:00 Sivasspor - Fenerbahçe21 EKİM PAZAR13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor16:00 Alanyaspor - Antalyaspor16:00 Ankaragücü - Yeni Malatyaspor19:00 Göztepe - Beşiktaş22 EKİM PAZARTESİ20:00 Trabzonspor - BB ErzurumsporSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.