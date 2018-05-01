Süper Lig son puan durumu, Süper Lig puan sıralaması, 32.hafta maçları programı

Süper Lig'de 31. haftada puan durumu nasıl oluştu?
Ligde 31. haftada oynanan maçlar sonrasında hangi takımın kaç puanı var? İşte Süper Lig puan durumu ve maç fikstürü...
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta Bursaspor-Konyaspor maçıyla erdi. Süper Lig'de zirvedeki şampiyonluk yarışının yanı sıra alt tarafta da puan savaşı var. Peki puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...
Peki Spor Toto Süper Lig'de son puan durumu nasıl oluştu? Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar...SÜPER LİG BU HAFTA PUAN DURUMU NASIL?
(66) Galatasaray
(65) Başakşehir
(63) Fenerbahçe
(62) BeşiktaşSÜPER LİG 31. HAFTA SONUÇLARI27 NİSAN CUMA
Göztepe 5-0 Kardemir Karabükspor28 NİSAN CUMARTESİ
Sivasspor 1-0 Gençlerbirliği
Kayserispor 1-2 Alanyaspor
Antalyaspor 1-2 Trabzonspor
Kasımpaşa 1-4 Fenerbahçe29 NİSAN PAZAR
Yeni Malatyaspor 0-0 Akhisarspor
Osmanlıspor 1-4 Medipol Başakşehir
Galatasaray 2-0 Beşiktaş30 NİSAN PAZARTESİ
Bursaspor 2-1 Atiker KonyasporSÜPER LİG'DE 32. HAFTA FİSKTÜRÜ4 MAYIS CUMA
M.Başakşehir 20:00 DG Sivasspor5 MAYIS CUMARTESİ
K.Karabükspor 16:00 A.Konyaspor
A.Alanyaspor 19:00 Osmanlıspor
Trabzonspor 19:00 Kasımpaşa6 MAYIS PAZAR
Gençlerbirliği 16:00 Antalyaspor
Fenerbahçe 16:00 Bursaspor
Beşiktaş 16:00 Kayserispor
Akhisarspor 19:00 Galatasaray7 MAYIS PAZARTESİ
Göztepe 20:00 E.Yeni MalatyasporGALATASARAY'IN SON 3 MAÇI (66)29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş 06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray 13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya 20.05.2018 Göztepe v GalatasarayBAŞAKŞEHİR'İN SON 3 MAÇI (65)06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor 13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir 20.05.2018 Başakşehir v KasımpaşaFENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63)06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor 13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe 20.05.2018 Fenerbahçe v KonyasporBEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor 13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş 20.05.2018 Beşiktaş v SivassporSÜPER LİG TARİHİ /
Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.