Süper Lig Serbest Güreş'te yarı finalistler belli oldu

Ankara'da devam eden Süper Lig Serbest Güreş'te yarı finale çıkan takımlar belli oldu.
Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 14 kulüpten yaklaşık 150 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İlbank, Ankara ASKİ, Kahramanmaraş İstiklalspor yarı finale çıktı.
Şampiyonada yarı final müsabakaları, yarın saat 11.00'da, finaller ise 14.30'da başlayacak.
Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 14 kulüpten yaklaşık 150 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İlbank, Ankara ASKİ, Kahramanmaraş İstiklalspor yarı finale çıktı.
Şampiyonada yarı final müsabakaları, yarın saat 11.00'da, finaller ise 14.30'da başlayacak.
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