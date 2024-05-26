Süper Lig Şampiyonu kim oldu? 2024 Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor... Bütün sezon kıyasıya bir yarış veren Galatasaray ile Fenerbahçe son düdüğe kadar kupaya ulaşmak için mücadele edecek. Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 1 puan almayı başarırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek, Fenerbahçe ise Kadıköy'de İstanbulspor'u mağlup etmesi halinde Konya'dan gelecek habere kilitlenecek. Maçlar 19.00'da aynı anda başlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligin son haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren Galatasaray'ın mağlup olması durumunda, şampiyonluk için gözler Fenerbahçe-İstanbulspor maçına çevrilecek.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilan edebilmesi için Kadıköy'deki maçı kazanması ve Galatasaray'ın mağlubiyetini beklemesi gerekiyor.

Geçen hafta kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatını bu haftaya bırakmıştı.

Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan toplamıştı.

Fenerbahçe ise 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 beraberlikle 96 puan elde etmişti.

Galatasaray, şampiyon olması durumunda 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyonluğa ulaşacak.

Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, bugüne kadar 19 şampiyonluk kazanan en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçecek.

Sezona katılım bedeli olarak 38'er milyon lira alan iki ekipten şampiyon olan ayrıca 39,8 milyon lira ödül kazanacak.

Bugün de galip gelmesi durumunda Galatasaray yaklaşık 86 milyon TL; Fenerbahçe 82 milyon TL performans priminin sahibi olacak.

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ise 19.00'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.





Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında 7 maç aynı anda oynanıyor. Maçların sonuçlarına göre şampiyon takım ve küme düşen son takım belli olacak.

KONYASPOR - GALATASARAY CANLI İZLE



Konyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı izlenebilecek.





KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.



Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.



Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Oğulcan, Ndao, Ethemi, Çikalleshi.Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı.Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak.Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti.Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4, Yukatel Adana Demirspor'a ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 3'er gol attı.Sarı-kırmızılılar, ligde 37 maçta ise 89 kez fileleri havalandırdı.Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti.Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 45 maçta sarı-kırmızılılar 32, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın 86 golüne, Konya temsilcisi 30 golle karşılık verdi.Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 22 maçta galibiyet sayılarında 13-5 önde bulunuyor.İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 3 maçı kaybetti.Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 32 gole karşılık, Konyaspor sahasında 14 gol atabildi.İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini 2-1 ve birini de 4-3'lük skorla aldı.