Bir dönem Bursaspor'da forma giyen ve yeşil-beyazlı ekiple Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Ozan İpek sürpriz bir transfere imza attı.
32 yaşındaki Ozan İpek, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yeni Amasyaspor'a transfer oldu.
Ozan İpek, sezon başında amatör lig ekiplerinden Kemerspor 2003'e transfer olmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
32 yaşındaki Ozan İpek, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yeni Amasyaspor'a transfer oldu.
Ozan İpek, sezon başında amatör lig ekiplerinden Kemerspor 2003'e transfer olmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın