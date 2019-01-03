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Süper Lig şampiyonu amatöre transfer oldu

Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ozan İpek, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yeni Amasyaspor'a transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig şampiyonu amatöre transfer oldu
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03 Ocak 2019 07:21
Bir dönem Bursaspor'da forma giyen ve yeşil-beyazlı ekiple Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Ozan İpek sürpriz bir transfere imza attı.

32 yaşındaki Ozan İpek, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yeni Amasyaspor'a transfer oldu.

Ozan İpek, sezon başında amatör lig ekiplerinden Kemerspor 2003'e transfer olmuştu.



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