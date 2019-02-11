Spor Toto Süper Lig'de 21. haftada maçlarının büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.Ligdeki şampiyonluk yarışı devam ederken, iddaa Risk Yönetim Kurulu, oranlardan bir kez daha değişiklik yaptı. Başakşehir'in 1,35 olan oranı 1,40'a yükseldi. Galatasaray'ın oranı ise 3,50'den 3,00'e düşürüldü. Beşiktaş'ın oranı da 13,00'ten 9,00'a çekildi.Öte yandan Trabzonspor'un oranı 60,00'da sabit kalırken, Atiker Konyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor'un oranı 70,00 olarak açıklandı.Bu arada Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın şampiyonluk bahisi, iddaa Risk Yönetim Kurulu tarafından kapatıldı.