Süper Lig şampiyonluk oranları 2. hafta sonrası değişti!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi açıklanan şampiyonluk oranları, 2. hafta sonrasında değişti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Süper Lig şampiyonluk oranları 2. hafta sonrası değişti!
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22 Ağustos 2023 14:21
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 14:32
Süper Lig'de 2. haftanın sona ermesinin ardından iddaa.com'daki şampiyonluk oranları değişti.

Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 2.65'ten 2.60'a çekildi. Sarı-kırmızılılar yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak ilan edildi.

Fenerbahçe'nin 2.80 olan oranı, Samsunspor galibiyetinin ardından 2.70 olarak güncellendi.

Sahasında Pendikspor ile berabere kalan Beşiktaş'ın 3.25 olan şampiyonluk oranı, 3.50 olarak revize edildi.

Deplasmanda Galatasaray'a kaybeden Tabzonspor'un 12.00 olan oranı, 15.00'e yükseltildi.

Adana Demirspor'un oranı 20.00'den 15.00'e düşerken, Başakşehir'in oranı ise 15.00'ten 20.00'ye yükseltildi.

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