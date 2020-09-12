Süper Lig Rizespor 1-2 Fenerbahçe maçı özeti, golleri izle

MAÇIN ÖZETİ BEINSPORTS'TA

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FENERBAHÇE'NİN 3 YENİ TRANSFER İLK 11'DE

FENERBAHÇE'DE KAPTAN GÖKHAN GÖNÜL

EROL BULUT'UN FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA İLK MAÇI

NİHAT ÖZDEMİR, SERVET YARDIMCI VE ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

FENERBAHÇE DAHA ETKİLİ BAŞLADI

CANER ERKİN PENALTIDA GÖKHAN AKKAN'A TAKILDI

RİZESPOR ETKİLİ GELDİ, ALTAY GOLE İZİN VERMEDİ

DENİZ VE THIAM GOLE YAKLAŞTI

SEZONUN İLK GOLÜ MILAN SKODA'DAN

70'E KADAR RİZESPOR, SONRA FENERBAHÇE

CANER ERKİN ORTALADI, GÖKHAN GÖNÜL ATTI

FENERBAHÇE İKİNCİ KEZ PENALTI KAZANDI

JOSE SOSA GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.Fenerbahçe'de Caner Erkin, 32. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Rizespor'u öne geçiren golü 59. dakikada Milan Skoda kafa vuruşuyla attı. Fenerbahçe'de ise eşitliği 76. dakikada Gökhan Gönül attı. Bu golün asistini Caner Erkin yaptı.Fenerbahçe'ye galibiyet golünü getiren isim 87. dakikada penaltıdan Jose Sosa attı.Sarı lacivertli ekip bu sonuçla birlikte yeni sezona 3 puanla başladı. Ev sahibi Rizespor ise ilk hafta puanla tanışamadı.Fenerbahçe, ikinci haftada 21 Eylül Pazartesi saat 20.00'de ligin yeni takımlarından Hatayspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise 20 Eylül Pazar saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut 3 yeni transfere ilk 11'de yer verdi.Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, 3 yeni transferden Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mame Thiam'ı ilk on birde görevlendirdi.Gökhan Gönül, Süper Ligde 4 yıl 3 ay 15 gün, Caner Erkin ise 4 yıl 5 ay 2 gün sonra yeniden sarı-lacıvertli forma altında sahaya çıktı. Gökhan Gönül, 4 yıl aradan sonra ilk maçına kaptan olarak çıktı.Yeni transferlerden Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Valencia karşılaşmada yedek soyundu.Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme imzalayan Erol Bulut takımının başında ilk resmi maçına çıktı.Bulut, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'a karşı ilk maçını 5-2 kazanmış deplasmanda ise rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.Öte yandan Paraguaylı golcü oyuncu Samudio, Çaykur Rizespor forması ile 100. maçına çıktı. Maç öncesi Samudio'ya kulüp başkanı Hasan Kartal plaket verdi.Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 2. Başkanı Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.Hakem Arda Kardeşler'in düdüğüyla başlayan mücadelenin ilk dakikalarında Fenerbahçe topa daha çok sahip olan ve pas yapan takım oldu. Rizespor ise geride kalabalık bekleyerek kontraatak fırsatları aradı.İlk 15 dakikası pozisyonsuz geçen maçta Fenerbahçe, ilk gol pozisyonunu Mame Thiam ile yakaladı. Deniz Türüç'ün arapasında sağ kanattan hareketlenen Michael Frey ceza sahası çizgisinde öndireğe sert bir orta yaptı. Ön direkte topa hareketlenen Mame Thiam'ın gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.Sık sık faullerle duran mücadelede Fenerbahçe, 25'te bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan Michael Frey topu yerden ceza sahası içindeki Deniz Türüç'e aktardı. Deniz Türüç'ün gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.Fenerbahçe, 30. dakikada penaltı kazandı. Arda Kardeşler'e VAR hakemi Suat Arslanboğa'dan izleme uyarısı geldi. Sağ taraftan Deniz Türüç'ün ortasında Selim Ay'ın eline çarpan topu hakem elle oynama olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi.32. dakikada topun başına geçen Caner Erkin, Gökhan Akkan'ı geçemedi ve Fenerbahçe, öne geçme fırsatından yararlanamadı.Fenerbahçe'nin kaçırdığı penaltıdan 3 dakika sonra Rizespor gole çok yaklaştı. Savunmadan gelen uzun top sonrası topu kontrol eden Fernando Boldrin Serdar Aziz'den sıyrılıp kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Fernando Boldrin'in vuruşunda açıyı iyi kapatan Altay Bayındır net bir gol pozisyonunu önledi.Süper Lig'de yeni sezonun ilk sarı kartını ise Fernando Boldrin'e faul yapan Ferdi Kadıoğlu gördü.İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.İki takım da ikinci yarıya değişiklik yapmadan aynı kadrolarla çıktı.İkinci yarıda gole ilk yaklaşan takım Fenerbahçe oldu. 47'de Gökhan Gönül'ün ortasında Deniz Türüç gelişine vurdu ancak Gökhan Akkan iyi pozisyon alarak gole izin vermedi. Fenerbahçe, 3 dakika sonra bu kez Mame Thiam ile gole yaklaştı. Ferdi pozisyon ararken savunma araya girdi ama top Mame Thiam'ın önüne kaldı. Thiam'ın vuruşu direk dibinden auta gitti.Fenerbahçe'de Enner Valencia, 54. dakikada Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.Rizespor, bu iki pozisyon sonrası oyunun kontrolünü aldı ve kanatlardan Fenerbahçe kalesine yüklenmeye başladı. 57. dakikada Rizespor, maçtaki ikinci önemli gol fırsatını yakaladı. Boldrin'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Samudio kafayı vurdu, kaleci Altay kurtardı. Ardından seken topa Abdullah kafayı vurdu, şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.2 dakika sonra ise Rizespor, 2020/21 sezonunun ilk golünü attı. Melnjak'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında çok iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşu Altay'ın bakışları arasında ağlarla buluştu.Golden sonra her iki takımda da değişiklikler oldu. Rizespor'da Vetrih ve Abdullah'ın yerine Michalak ve Yasin Pehlivan girdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, iki değişiklik yaptı. Ferdi ve Deniz'in yerine Ozan Tufan ve Sinan Gümüş oyuna dahil oldu.Bu değişikliklerden sonra Rizespor, 70'e kadar oyunun kontrolünü elinde tuttu ancak Fenerbahçe, bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştırdı. Sarı lacivertliler, 74'te Caner Erkin'in ortasında Enner Valencia'nın dokunamadığı pozisyonla eşitliğe yaklaştı.Bu pozisyondan 2 dakika sonra Fenerbahçe, eşitliği sağladı. Caner Erkin'in kornerdeki ortasında Gökhan Gönül, ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Gökhan Akkan, topa müdahale etse de top çizgiyi geçti. Fenerbahçe, 76. dakikada skora dengeyi getirdi.Golden sonra Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kenara geldi ve Jose Sosa oyuna girdi. Rizespor'da ise Milan Skoda yerine Loic Remy oyuna dahil oldu.1-1'in ardından hem ev sahibi Rizespor hem de Fenerbahçe üstünlük sayısı için atak yaptı. Karşılıklı atakların ardından sarı lacivertli ekip, 85. dakikada penaltı kazandı. Sosa'nın ortasına yükselen Enner Valencia'ya Moroziuk'un yaptığı faul sonrası hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi ve Moroziuk'a sarı kart gösterdi.Topun başına gelen Josa Sosa, 87. dakikada galibiyet golünü penaltı vuruşundan attı.Maçın kalan bölümünde Fenerbahçe, oyunun kontrolünü elinde tuttu ve sezona 3 puanla başlamış oldu.7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Melnjak'ın bekletmeden vuruşunda, defansa çarpan top az farkla kornere çıktı. Kornerden gelen top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.11. dakikada kazanılan faul atışında Caner Erkin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında altıpas içerisinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yerden sekerek filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucu ile çelmeyi başardı.18. dakikada Deniz Türüç ile paslaşan Frrey'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte Thiam'ın bekletmeden vuruşunda, top yan filelerde kaldı.30. dakikada Video Yardımcı Hakemden (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen maçın hakemi Arda Kardeşler, Selim Ay'ın ceza sahası içerisindeki elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi.32. dakikada Caner Erkin'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kendi soluna yatarak penaltı vuruşunda topu çelmeyi başardı.35. dakikada Fenerbahçe defansındaki son adam Serdar Aziz'i geçen Boldrin'in ceza sahası içerisinde yerden vuruşunda iyi kapanan kaleci Altay Bayındır topu çelmeyi başardı.42. dakikada Samudio'un defansın arkasına pasında hareketlenen Boldrin'den önce tehlikeyi fark ederek kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır, meşin yuvarlağı ayağı ile taca uzaklaştırdı.47. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza sahası içerisine ortasında Deniz Türüç'ün bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.74. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Valencia bir adım gecikince, top kaleci Gökhan Akkan'ın kontrolünde az fakla auta çıktı.82. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisine yerden pasında Frey'in dönüp vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yakın direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.85. dakikada Moroziuk'un ceza sahası içerisinde Valencia'ya müdahalesinde hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi .90+2. dakikada Sinan Gümüş'ün caza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kornere çeldi.: Çaykur Didi: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Hakan Yemişken: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak, Baiano, Abdullah Durak (Dk.64 Yasin Pehlivan), Vetrih (Dk.63 Michalak), Boldrin, Samudio (Dk.90+4 Kemal Rüzgar), Skoda (Dk.80 Remy): Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Zanka, Caner , Tolga Ciğerci, Gustavo (Dk.77 Sosa), Deniz Türüç (Dk.65 Ozan Tufan), Thiam (Dk.54 Valencia), Ferdi Kadıoğlu (Dk.65 Sinan Gümüş), Frey: Dk.59 Skoda (Çaykur Rizespor) Dk.76 Gökhan Gönül, Dk.87 Sosa (Penaltıdan) (Fenerbahçe): Dk.85 Moroziuk (Çaykur Rizespor) Dk. 40 Ferdi Kadıoğlu, Dk.82 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)