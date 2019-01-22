Süper Lig Puan durumu son hali! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve 19. hafta fikstürü

Süper Lig 18. hafta puan durumunda son durum burada... Spor Toto Süper Lig'de 18. haftada sıralama nasıl oldu? İşte 18. haftada Süper Lig'de puan durumu ve 19. hafta fikstürü....

22 Ocak 2019 03:43
Süper Lig Puan durumu son hali! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve 19. hafta fikstürü
Süper Lig'de 18. haftada puan durumu nasıl oluştu? Ligde 18. haftada oynanan maçlar sonrasında hangi takımın kaç puanı var? İşte Süper Lig puan durumu ve maç fikstürü...
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SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?


18. haftanın sonuçları

Akhisarspor 1-3 Beşiktaş
Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe
BB Erzurumspor 1-2 Atiker Konyaspor
Antalyaspor 0-0 Kayserispor 
Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü
Alanyaspor 2-0 Sivasspor
Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir
Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
Kasımpaşa 0-1 Çaykur Rizespor

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SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI



SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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