Süper Lig puan durumu şampiyonluk hesaplaması (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş)

Süper Lig'de puan durumuna bakarak şampiyonluk hesaplamaları yapılıyor. Nasıl şampiyon olur detaylarında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ihtimalleri, şampiyonluk hesaplamaları yapılıyor. Şampiyonluk hesaplamalarında Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Galatasaray nasıl şampiyon olur, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? ihtimallerine bakılıyor. Süper Lig'de son haftaya girilirken kalem kağıtlar ele alındı ve Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri hesaplanmaya başlandı.

15 Mayıs 2021 09:54
Süper Lig puan durumu şampiyonluk hesaplaması (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş)
Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray da 81 puanla ikinci sıraya çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında sadece 2 gol averajı kaldı. Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı. Üç takımın şampiyonluk umutları son haftaya kaldı.

Süper Lig'de Denizlispor'un ardından Ankaragücü ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor küme düştü. Gençlerbirliği ise Kayserispor'a ikili averajda üstün olduğu için umutlarını son haftaya bıraktı.

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SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 1-2 Karagümrük 
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Denizlispor 1-4 Galatasaray
Gaziantep FK 4-5 Rizespor
Başakşehir 0-0 Kayserispor
Kasımpaşa 3-1 Ankaragücü
Alanyaspor 2-3 Erzurumspor
Malatyaspor 1-1 Hatayspor
Gençlerbirliği 5-3 Göztepe

PUAN DURUMU (ŞAMPİYONLUK HATTI)

1- BEŞİKTAŞ: 81 (Gol averajı +44)
2- GALATASARAY: 81  (Gol averajı +42)
3- FENERBAHÇE: 79 (+30 Averaj)

 PUAN DURUMU

14 - MALATYASPOR: 45
15- BAŞAKŞEHİR: 45
16 - ANTALYASPOR: 43
17 - KAYSERİSPOR: 41
18 - ERZURUM BB: 41
19 - ANKARAGÜCÜ: 38
20 - GENÇLERBİRLİĞİ: 38
21 - DENİZLİSPOR: 29

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş, Karagümrük'e yenilerek 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.

Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averaja kalacak. Üçlü averajda önde olan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek. Averaj ve puan eşitliği halinde ise en fazla gol atan takım şampiyon olacak. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde.

Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın beraberliği halinde, Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak. Üçlü averajda Beşiktaş şampiyon olacak.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ GALATASARAY BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE

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