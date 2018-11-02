Süper Lig Puan Durumu, İşte 11. Hafta Puan Durumu Galatasaray Fenerbahçe

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında büyük heyecana sahne oldu. Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Galatasaray'ın gollerini 31. dakikada Ryan Donk ve 49. dakikada Martin Lennes kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 66. dakikada Mathieu Valbuena (penaltı) ve 72. dakikada Jailson'dan geldi.
Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
3 KASIM CUMARTESİ
Kasımpaşa 13:30 Antalyaspor
Akhisarspor 16:00 BB Erzurumspor
Başakşehir 19:00 Beşiktaş
4 KASIM PAZAR
MKE Ankaragücü 13:30 Kayserispor
Alanyaspor 16:00 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 19:00 Bursaspor
5 KASIM PAZARTESİ
Göztepe 20:00 Çaykur Rizespor
Sivasspor 20:00 Atiker Konyaspor
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Galatasaray'ın gollerini 31. dakikada Ryan Donk ve 49. dakikada Martin Lennes kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 66. dakikada Mathieu Valbuena (penaltı) ve 72. dakikada Jailson'dan geldi.
Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
3 KASIM CUMARTESİ
Kasımpaşa 13:30 Antalyaspor
Akhisarspor 16:00 BB Erzurumspor
Başakşehir 19:00 Beşiktaş
4 KASIM PAZAR
MKE Ankaragücü 13:30 Kayserispor
Alanyaspor 16:00 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 19:00 Bursaspor
5 KASIM PAZARTESİ
Göztepe 20:00 Çaykur Rizespor
Sivasspor 20:00 Atiker Konyaspor