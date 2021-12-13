Süper Lig'de 16. haftanın son iki maçında önce Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 1-0, sonra ise Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu.



Trabzonspor'un Antalyaspor'a 2-1 yenildiği haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, farkı 3 puan indirme şansını değerlendiremedi. Beşiktaş ise haftayı 4-0'lık Kayserispor galibiyetiyle kapattı.



Maçların sona ermesiyle birlikte Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 12, Beşiktaş'ın 15, Galatasaray'ın ise 16 puan önünde haftayı kapattı.



PUAN DURUMU

1-(39) Trabzonspor

2-(30) Konyaspor

3-(29) Hatayspor

4-(28) Başakşehir

5-(27) Fenerbahçe

6-(27) Alanyaspor

7-(24) Beşiktaş

8-(23) Adana Demirspor

9-(23) Galatasaray

10-(22) Sivasspor

11-(22) Karagümrük

12-(21) Antalyaspor

13-(21) Gaziantep FK

14-(19) Giresunspor

15-(19) Kayserispor

16-(18) Altay

17-(14) Göztepe

18-(14) Yeni Malatyaspor

19-(13) Ç. Rizespor

20-(11) Kasımpaşa





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