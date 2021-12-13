Süper Lig'de 16. haftanın son iki maçında önce Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 1-0, sonra ise Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu.
Trabzonspor'un Antalyaspor'a 2-1 yenildiği haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, farkı 3 puan indirme şansını değerlendiremedi. Beşiktaş ise haftayı 4-0'lık Kayserispor galibiyetiyle kapattı.
Maçların sona ermesiyle birlikte Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 12, Beşiktaş'ın 15, Galatasaray'ın ise 16 puan önünde haftayı kapattı.
PUAN DURUMU
1-(39) Trabzonspor
2-(30) Konyaspor
3-(29) Hatayspor
4-(28) Başakşehir
5-(27) Fenerbahçe
6-(27) Alanyaspor
7-(24) Beşiktaş
8-(23) Adana Demirspor
9-(23) Galatasaray
10-(22) Sivasspor
11-(22) Karagümrük
12-(21) Antalyaspor
13-(21) Gaziantep FK
14-(19) Giresunspor
15-(19) Kayserispor
16-(18) Altay
17-(14) Göztepe
18-(14) Yeni Malatyaspor
19-(13) Ç. Rizespor
20-(11) Kasımpaşa
Trabzonspor'un Antalyaspor'a 2-1 yenildiği haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, farkı 3 puan indirme şansını değerlendiremedi. Beşiktaş ise haftayı 4-0'lık Kayserispor galibiyetiyle kapattı.
Maçların sona ermesiyle birlikte Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 12, Beşiktaş'ın 15, Galatasaray'ın ise 16 puan önünde haftayı kapattı.
PUAN DURUMU
1-(39) Trabzonspor
2-(30) Konyaspor
3-(29) Hatayspor
4-(28) Başakşehir
5-(27) Fenerbahçe
6-(27) Alanyaspor
7-(24) Beşiktaş
8-(23) Adana Demirspor
9-(23) Galatasaray
10-(22) Sivasspor
11-(22) Karagümrük
12-(21) Antalyaspor
13-(21) Gaziantep FK
14-(19) Giresunspor
15-(19) Kayserispor
16-(18) Altay
17-(14) Göztepe
18-(14) Yeni Malatyaspor
19-(13) Ç. Rizespor
20-(11) Kasımpaşa