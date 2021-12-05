Süper Lig Puan Durumu 15. Hafta

Süper Lig'de 15. hafta, iki karşılaşma dışında oynandı. İşte Süper Lig son puan durumu...

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Süper Lig Puan Durumu 15. Hafta
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05 Aralık 2021 20:43
Süper Lig'de 15. haftada Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçı 4-0'lık skorla kazandı.

Pazartesi akşamı oynanacak Konyaspor - Yeni Malatyaspor, Göztepe - Gaziantep FK maçları öncesinde son puan durumu ortaya çıktı.

PUAN DURUMU

1. 39 - Trabzonspor
2. 27 - Fenerbahçe
3. 26 - Konyaspor (-1 Maç)
4. 26 - Hatayspor
5. 25 - Başakşehir
6. 24 - Alanyaspor
7. 23 - Galatasaray
8. 22 - Karagümrük
9. 21 - Beşiktaş
10. 20- Adana Demirspor
11. 19 - Sivasspor
12. 19 - Giresunspor
13. 19 - Kayserispor
14. 18 - Altay
15. 18 - Antalyaspor
16. 18 - Gaziantep FK (-1 Maç)
17. 13 - Yeni Malatyaspor (-1 Maç)
18. 11 - Göztepe (-1 Maç)
19. 11 - Kasımpşa
20. 10 - Ç .Rizespor


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