Süper Lig'de 15. haftada Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçı 4-0'lık skorla kazandı.
Pazartesi akşamı oynanacak Konyaspor - Yeni Malatyaspor, Göztepe - Gaziantep FK maçları öncesinde son puan durumu ortaya çıktı.
PUAN DURUMU
1. 39 - Trabzonspor
2. 27 - Fenerbahçe
3. 26 - Konyaspor (-1 Maç)
4. 26 - Hatayspor
5. 25 - Başakşehir
6. 24 - Alanyaspor
7. 23 - Galatasaray
8. 22 - Karagümrük
9. 21 - Beşiktaş
10. 20- Adana Demirspor
11. 19 - Sivasspor
12. 19 - Giresunspor
13. 19 - Kayserispor
14. 18 - Altay
15. 18 - Antalyaspor
16. 18 - Gaziantep FK (-1 Maç)
17. 13 - Yeni Malatyaspor (-1 Maç)
18. 11 - Göztepe (-1 Maç)
19. 11 - Kasımpşa
20. 10 - Ç .Rizespor
Pazartesi akşamı oynanacak Konyaspor - Yeni Malatyaspor, Göztepe - Gaziantep FK maçları öncesinde son puan durumu ortaya çıktı.
PUAN DURUMU
1. 39 - Trabzonspor
2. 27 - Fenerbahçe
3. 26 - Konyaspor (-1 Maç)
4. 26 - Hatayspor
5. 25 - Başakşehir
6. 24 - Alanyaspor
7. 23 - Galatasaray
8. 22 - Karagümrük
9. 21 - Beşiktaş
10. 20- Adana Demirspor
11. 19 - Sivasspor
12. 19 - Giresunspor
13. 19 - Kayserispor
14. 18 - Altay
15. 18 - Antalyaspor
16. 18 - Gaziantep FK (-1 Maç)
17. 13 - Yeni Malatyaspor (-1 Maç)
18. 11 - Göztepe (-1 Maç)
19. 11 - Kasımpşa
20. 10 - Ç .Rizespor