Süper Lig ne zaman başlıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig ve diğer liglerin geleceği ile ilgili son kararları duyurdu. Nihat Özdemir, Süper Lig ve tüm liglerin 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

06 Mayıs 2020 14:16
Süper Lig ne zaman başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin geleceği ile ilgili açıklama yaptı.
TFF Yönetim Kurulu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 5 Mayıs'ta Bakan Koca ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Özdemir, bunun üzerine son kararları duyurdu.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile de bir görüşme yaptık. Sayın Koca, görevi başarıyla götürüyor. Yönetim Kurulu olarak toplantımızı yaptık. Normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Şimdilik olma kaydıyla, altını çizerek söylüyorum, elimizde değişik senaryolarımızın olduğunu da hatırlatarak tüm liglerin 12-13-14 Haziran'da başlatma kararı aldık. Sağlık Kurulu ve Bilim Kurulu toplantısının ardından maçların nasıl oynanacağına karar verilecek. Sonrasında kararları kulüplere aktaracağız."

"Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgın bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen hala etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Her gün daha iyiye gidiyoruz ancak tedbirlerden vazgeçmeden, mücadeleyi bırakmadan yoluma devam etmeliyiz."

"SAĞLIK KURULUMUZ PROTOKOL HAZIRLADI"

"Yaşanan süreçte Türk futbolu da etkilendi. Dünyada spor anlamında en hızlı karar alan ülke olduk. Virüse karşı oldukça önemli adımlar attık. Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir protokol hazırladı. Futbol oynanması için çok önemli kararlar alındı. İlk bölümü açıkladı, müsabaka bölümünü de kamuoyuyla paylaşacağız."

"UEFA VE FIFA İLE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

"Futbolun bu krizden en az şekilde etkilenemsi için gerekeni yaptık ev yapmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı ile, Bilim Kurulu ile görüşmeler yaptık. Süreci sürekli değerlendirdik. UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık."

"TEMMUZ SONUNDA LİGLER SONA ERECEK"

"Devletimizin tüm kurullarının desteğiyle sezonu tamamlamayı düşünüyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ama yeni dönemi de fırsata çevirmeliyiz. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayında sonlandıracağız. Ağustos ayı sonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağız. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağız."

"BİLİM KURULU KARAR VERECEK"

"Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bu senaryoyu Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Bilim Kurulu'nun bize vereceği sistem içerisinde ligleri başlayıp bitirmeyi planlıyoruz. Ankaragücü'nde bir virüs tespit edildi ama yoluma Bilim Kurulu kararları çerçevesinde devam edeceğiz. Kendi başımıza karar alarak yola devam etmiyoruz. TFF Sağlık Kurulu ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, futbolun nasıl oynanacağını belirleyecek."


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