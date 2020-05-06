Süper Lig ne zaman başlıyor

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"SAĞLIK KURULUMUZ PROTOKOL HAZIRLADI"

"UEFA VE FIFA İLE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

"TEMMUZ SONUNDA LİGLER SONA ERECEK"

"BİLİM KURULU KARAR VERECEK"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin geleceği ile ilgili açıklama yaptı.TFF Yönetim Kurulu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 5 Mayıs'ta Bakan Koca ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Özdemir, bunun üzerine son kararları duyurdu."Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile de bir görüşme yaptık. Sayın Koca, görevi başarıyla götürüyor. Yönetim Kurulu olarak toplantımızı yaptık. Normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Şimdilik olma kaydıyla, altını çizerek söylüyoru. Sağlık Kurulu ve Bilim Kurulu toplantısının ardından maçların nasıl oynanacağına karar verilecek. Sonrasında kararları kulüplere aktaracağız.""Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgın bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen hala etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Her gün daha iyiye gidiyoruz ancak tedbirlerden vazgeçmeden, mücadeleyi bırakmadan yoluma devam etmeliyiz.""Yaşanan süreçte Türk futbolu da etkilendi. Dünyada spor anlamında en hızlı karar alan ülke olduk. Virüse karşı oldukça önemli adımlar attık. Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir protokol hazırladı. Futbol oynanması için çok önemli kararlar alındı. İlk bölümü açıkladı, müsabaka bölümünü de kamuoyuyla paylaşacağız.""Futbolun bu krizden en az şekilde etkilenemsi için gerekeni yaptık ev yapmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı ile, Bilim Kurulu ile görüşmeler yaptık. Süreci sürekli değerlendirdik. UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık.""Devletimizin tüm kurullarının desteğiyle sezonu tamamlamayı düşünüyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ama yeni dönemi de fırsata çevirmeliyiz."Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bu senaryoyu Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Bilim Kurulu'nun bize vereceği sistem içerisinde ligleri başlayıp bitirmeyi planlıyoruz. Ankaragücü'nde bir virüs tespit edildi ama yoluma Bilim Kurulu kararları çerçevesinde devam edeceğiz. Kendi başımıza karar alarak yola devam etmiyoruz. TFF Sağlık Kurulu ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, futbolun nasıl oynanacağını belirleyecek."