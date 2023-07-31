Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024 Süper Lig puan durumu ve fikstürü

Süper Lig 2023-24 sezonu maçları için nefesler tutuldu! 2022-23 sezonu 28 Mayıs'ta son karşılaşmalarla noktalanmıştı. Takımlar birbirinden başarılı futbolcuların transferlerini gerçekleştirerek yeni sezona güçlü bir giriş yapma peşinde! İşte, 2023-2024 sezonu Süper Lig sezon başlangıcı... 2023-24 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi belli oldu. Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Trendyol Süper Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek. SÜPER LİG FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU
Kayserispor - Galatasaray
Pendikspor - Hatayspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Alanyaspor - Başakşehir
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Trabzonspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Sivasspor - Samsunspor
Konyaspor - İstanbulspor Galatasaray'ın 2023-2024 Süper Lig Sezonu Fikstürü:
1. Hafta: Kayserispor - Galatasaray
2. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
3. Hafta: İstanbulspor -Galatasaray
4. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray
5. Hafta: Galatasaray - Yılport Samsunspor
6. Hafta: Rams Başakşehir - Galatasaray
7. Hafta: Galatasaray - MKE Ankaragücü
8. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray
9. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
10. Hafta: Çaykur Rizespor - Galatasaray
11. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa
12. Hafta: Atakaş Hatayspor - Galatasaray
13. Hafta: Galatasaray - Corendon Alanyaspor
14. Hafta: Pendikspor - Galatasaray
15. Hafta: Galatasaray - Adana Demirspor
16. Hafta: Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
17. Hafta: Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük
18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
19. Hafta: Galatasaray - T. Konyaspor