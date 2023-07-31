Haber Tarihi: 31 Temmuz 2023 13:32 - Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 13:32

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024 Süper Lig puan durumu ve fikstürü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 sezonu Süper Lig'in başlayacağı tarihi açıkladı. 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig Fikstür çekimi yapıldı.Süper Lig fikstürünün çekilmesinin ardından, ilk hafta ve derbi maçlarının oynanacağı tarih belli oldu. Yaşanan bu gelişme, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi. İşte TFF ile 2023-2024 Süper Lig'in başlayacağı tarih ve ilk hafta lig fikstürü...

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024 Süper Lig puan durumu ve fikstürü
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Süper Lig 2023-24 sezonu maçları için nefesler tutuldu! 2022-23 sezonu 28 Mayıs'ta son karşılaşmalarla noktalanmıştı. Takımlar birbirinden başarılı futbolcuların transferlerini gerçekleştirerek yeni sezona güçlü bir giriş yapma peşinde! İşte, 2023-2024 sezonu Süper Lig sezon başlangıcı... 
2023-24 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi belli oldu. Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Trendyol Süper Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek.
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

Kayserispor - Galatasaray

Pendikspor - Hatayspor

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Alanyaspor - Başakşehir

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük - Beşiktaş


Trabzonspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Sivasspor - Samsunspor

Konyaspor - İstanbulspor

Galatasaray'ın 2023-2024 Süper Lig Sezonu Fikstürü:

1. Hafta: Kayserispor - Galatasaray

2. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

3. Hafta: İstanbulspor -Galatasaray

4. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray - Yılport Samsunspor

6. Hafta: Rams Başakşehir - Galatasaray

7. Hafta: Galatasaray - MKE Ankaragücü

8. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray

9. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

10. Hafta: Çaykur Rizespor - Galatasaray

11. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

12. Hafta: Atakaş Hatayspor - Galatasaray

13. Hafta: Galatasaray - Corendon Alanyaspor

14. Hafta: Pendikspor - Galatasaray

15. Hafta: Galatasaray - Adana Demirspor

16. Hafta: Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

17. Hafta: Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük

18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

19. Hafta: Galatasaray - T. Konyaspor

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