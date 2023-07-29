Süper Lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 lig başlangıç tarihi

Süper Lig 2023-24 sezonu maçları için nefesler tutuldu! 2022-23 sezonu 28 Mayıs'ta son karşılaşmalarla noktalanmıştı. Takımlar birbirinden başarılı futbolcuların transferlerini gerçekleştirerek yeni sezona güçlü bir giriş yapma peşinde! İşte, 2023-2024 sezonu Süper Lig sezon başlangıcı...Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.Kayserispor - GalatasarayPendikspor - HataysporKasımpaşa - MKE AnkaragücüAlanyaspor - BaşakşehirAdana Demirspor - Çaykur RizesporFatih Karagümrük - BeşiktaşTrabzonspor - AntalyasporFenerbahçe - Gaziantep FKSivasspor - SamsunsporKonyaspor - İstanbulspor1. Hafta: Kayserispor - Galatasaray2. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor3. Hafta: İstanbulspor -Galatasaray4. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray5. Hafta: Galatasaray - Yılport Samsunspor6. Hafta: Rams Başakşehir - Galatasaray7. Hafta: Galatasaray - MKE Ankaragücü8. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray9. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş10. Hafta: Çaykur Rizespor - Galatasaray11. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa12. Hafta: Atakaş Hatayspor - Galatasaray13. Hafta: Galatasaray - Corendon Alanyaspor14. Hafta: Pendikspor - Galatasaray15. Hafta: Galatasaray - Adana Demirspor16. Hafta: Demir Grup Sivasspor - Galatasaray17. Hafta: Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray19. Hafta: Galatasaray - T. Konyaspor