Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ilk hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 2018-2019 sezonu ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. Ligde ilk hafta maçları hangi gün oynanacak ve saat kaçta olacak? İşte Süper Lig fikstürü ve tüm detaylar...

27 Temmuz 2018 04:27
Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ilk hafta maçları ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig'de ilk haftanın maçları belli oldu. Süper Lig kura çekimleri 9 Temmuz Pazartesi günü yapıldı. Peki Süper Lig hangi tarihte başlayacak. Haberimizde ilk haftanın maçları, takımların fikstürlerine, derbilerin oynanacağı haftalara ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.

SÜPER LİG HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı 23 Aralık 2018 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 25 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanacak. Sezon 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

1. hafta:

MKE Ankaragücü-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Sivasspor-Alanyaspor
Beşiktaş-Akhisarspor
Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 
Kayserispor-Antalyaspor 
Fenerbahçe-Bursaspor
Göztepe-Yeni Malatyaspor



SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

2. hafta:

Trabzonspor-Sivasspor
Bursaspor-Kayserispor
Antalyaspor-Atiker Konyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
Alanyaspor-MKE Ankaragücü
Galatasaray-Göztepe
Akhisarspor-Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

3. hafta:

Göztepe-Fenerbahçe
Sivasspor-Kasımpaşa
Beşiktaş-Antalyaspor
MKE Ankaragücü-Trabzonspor
Medipol Başakşehir-Akhisarspor
Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kayserispor-Yeni Malatyaspor
Galatasaray-Alanyaspor
Atiker Konyaspor-Bursaspor

4. hafta:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Fenerbahçe-Kayserispor
Antalyaspor-Çaykur Rizespor
Akhisarspor-Sivasspor
Trabzonspor-Galatasaray
Alanyaspor-Göztepe
Bursaspor-Beşiktaş
Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor

5. hafta:

MKE Ankaragücü-Akhisarspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Galatasaray-Kasımpaşa
Göztepe-Kayserispor
Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Medipol Başakşehir-Antalyaspor
Çaykur Rizespor-Bursaspor
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe

6. hafta:

Kasımpaşa-Alanyaspor
Trabzonspor-Göztepe
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
Antalyaspor-Sivasspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü
Akhisarspor-Galatasaray
Kayserispor-Atiker Konyaspor
Fenerbahçe-Beşiktaş
Bursaspor-Medipol Başakşehir

7. hafta:

MKE Ankaragücü-Antalyaspor
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Trabzonspor-Kasımpaşa
Sivasspor-Bursaspor
Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor
Beşiktaş-Kayserispor
Alanyaspor-Akhisarspor
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Göztepe-Atiker Konyaspor

8. hafta:

Kasımpaşa-Göztepe
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
Kayserispor-Çaykur Rizespor
Antalyaspor-Galatasaray
Bursaspor-MKE Ankaragücü
Akhisarspor-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Sivasspor
Atiker Konyaspor-Beşiktaş
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Alanyaspor

9. hafta:

Alanyaspor-Antalyaspor
Medipol Başakşehir-Kayserispor
Sivasspor-Fenerbahçe
Göztepe-Beşiktaş
Kasımpaşa-Akhisarspor
Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor
Galatasaray-Bursaspor
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

10. hafta:

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir
Akhisarspor-Göztepe
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Antalyaspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
Kayserispor-Sivasspor
Bursaspor-Alanyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa

11. hafta:

Kasımpaşa-Antalyaspor
MKE Ankaragücü-Kayserispor
Medipol Başakşehir-Beşiktaş
Galatasaray-Fenerbahçe
Sivasspor-Atiker Konyaspor
Trabzonspor-Bursaspor
Göztepe-Çaykur Rizespor
Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Alanyaspor-Yeni Malatyaspor

12. hafta

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
Kayserispor-Galatasaray
Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Antalyaspor-Akhisarspor
Beşiktaş-Sivasspor
Fenerbahçe-Alanyaspor
Bursaspor-Kasımpaşa

13. hafta:

Alanyaspor-Kayserispor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor
Trabzonspor-Fenerbahçe
MKE Ankaragücü-Beşiktaş
Akhisarspor-Bursaspor
Galatasaray-Atiker Konyaspor
Göztepe-Medipol Başakşehir
Sivasspor-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor

14. hafta:

Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Antalyaspor-Göztepe
Beşiktaş-Galatasaray
Kayserispor-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
Medipol Başakşehir-Sivasspor
Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
Atiker Konyaspor-Alanyaspor
Fenerbahçe-Kasımpaşa

15. hafta:

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir
Akhisarspor-Fenerbahçe
Alanyaspor-Beşiktaş
Sivasspor-Göztepe
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa-Kayserispor
Trabzonspor-Atiker Konyaspor
Galatasaray-Çaykur Rizespor
Bursaspor-Antalyaspor

16. hafta:

Çaykur Rizespor-Alanyaspor
Göztepe-Bursaspor
Medipol Başakşehir-Galatasaray
Beşiktaş-Trabzonspor
Sivasspor-MKE Ankaragücü
Kayserispor-Akhisarspor
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor
Atiker Konyaspor-Kasımpaşa
Fenerbahçe-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor

17. hafta:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor
Galatasaray-Sivasspor
Kasımpaşa-Beşiktaş
Antalyaspor-Fenerbahçe
Akhisarspor-Atiker Konyaspor
MKE Ankaragücü-Göztepe
Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Alanyaspor-Medipol Başakşehir
Bursaspor-Yeni Malatyaspor


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