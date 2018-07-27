Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ilk hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de ilk haftanın maçları belli oldu
. Süper Lig kura çekimleri 9 Temmuz Pazartesi günü yapıldı. Peki Süper Lig hangi tarihte başlayacak. Haberimizde ilk haftanın maçları, takımların fikstürlerine, derbilerin oynanacağı haftalara ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.SÜPER LİG HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı 23 Aralık 2018 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 25 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanacak. Sezon 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?
1. hafta:
MKE Ankaragücü-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Sivasspor-Alanyaspor
Beşiktaş-Akhisarspor
Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kayserispor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Bursaspor
Göztepe-Yeni MalatyasporSÜPER LİG FİKSTÜRÜ2. hafta:Trabzonspor-SivassporBursaspor-KayserisporAntalyaspor-Atiker KonyasporBüyükşehir Belediye Erzurumspor-BeşiktaşKasımpaşa-Medipol BaşakşehirAlanyaspor-MKE AnkaragücüGalatasaray-GöztepeAkhisarspor-Çaykur RizesporYeni Malatyaspor-Fenerbahçe3. hafta:Göztepe-FenerbahçeSivasspor-KasımpaşaBeşiktaş-AntalyasporMKE Ankaragücü-TrabzonsporMedipol Başakşehir-AkhisarsporÇaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye ErzurumsporKayserispor-Yeni MalatyasporGalatasaray-AlanyasporAtiker Konyaspor-Bursaspor4. hafta:Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol BaşakşehirKasımpaşa-MKE AnkaragücüFenerbahçe-KayserisporAntalyaspor-Çaykur RizesporAkhisarspor-SivassporTrabzonspor-GalatasarayAlanyaspor-GöztepeBursaspor-BeşiktaşYeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor5. hafta:MKE Ankaragücü-AkhisarsporAlanyaspor-TrabzonsporGalatasaray-KasımpaşaGöztepe-KayserisporSivasspor-Büyükşehir Belediye ErzurumsporMedipol Başakşehir-AntalyasporÇaykur Rizespor-BursasporBeşiktaş-Yeni MalatyasporAtiker Konyaspor-Fenerbahçe6. hafta:Kasımpaşa-AlanyasporTrabzonspor-GöztepeYeni Malatyaspor-Çaykur RizesporAntalyaspor-SivassporBüyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE AnkaragücüAkhisarspor-GalatasarayKayserispor-Atiker KonyasporFenerbahçe-BeşiktaşBursaspor-Medipol Başakşehir7. hafta:MKE Ankaragücü-AntalyasporÇaykur Rizespor-FenerbahçeTrabzonspor-KasımpaşaSivasspor-BursasporMedipol Başakşehir-Yeni MalatyasporBeşiktaş-KayserisporAlanyaspor-AkhisarsporGalatasaray-Büyükşehir Belediye ErzurumsporGöztepe-Atiker Konyaspor8. hafta:Kasımpaşa-GöztepeFenerbahçe-Medipol BaşakşehirKayserispor-Çaykur RizesporAntalyaspor-GalatasarayBursaspor-MKE AnkaragücüAkhisarspor-TrabzonsporYeni Malatyaspor-SivassporAtiker Konyaspor-BeşiktaşBüyükşehir Belediye Erzurumspor-Alanyaspor9. hafta:Alanyaspor-AntalyasporMedipol Başakşehir-KayserisporSivasspor-FenerbahçeGöztepe-BeşiktaşKasımpaşa-AkhisarsporÇaykur Rizespor-Atiker KonyasporGalatasaray-BursasporTrabzonspor-Büyükşehir Belediye ErzurumsporMKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor10. hafta:Atiker Konyaspor-Medipol BaşakşehirAkhisarspor-GöztepeBeşiktaş-Çaykur RizesporYeni Malatyaspor-GalatasarayAntalyaspor-TrabzonsporFenerbahçe-MKE AnkaragücüKayserispor-SivassporBursaspor-AlanyasporBüyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa11. hafta:Kasımpaşa-AntalyasporMKE Ankaragücü-KayserisporMedipol Başakşehir-BeşiktaşGalatasaray-FenerbahçeSivasspor-Atiker KonyasporTrabzonspor-BursasporGöztepe-Çaykur RizesporAkhisarspor-Büyükşehir Belediye ErzurumsporAlanyaspor-Yeni Malatyaspor12. haftaBüyükşehir Belediye Erzurumspor-GöztepeÇaykur Rizespor-Medipol BaşakşehirKayserispor-GalatasarayAtiker Konyaspor-MKE AnkaragücüYeni Malatyaspor-TrabzonsporAntalyaspor-AkhisarsporBeşiktaş-SivassporFenerbahçe-AlanyasporBursaspor-Kasımpaşa13. hafta:Alanyaspor-KayserisporBüyükşehir Belediye Erzurumspor-AntalyasporTrabzonspor-FenerbahçeMKE Ankaragücü-BeşiktaşAkhisarspor-BursasporGalatasaray-Atiker KonyasporGöztepe-Medipol BaşakşehirSivasspor-Çaykur RizesporKasımpaşa-Yeni Malatyaspor14. hafta:Bursaspor-Büyükşehir Belediye ErzurumsporAntalyaspor-GöztepeBeşiktaş-GalatasarayKayserispor-TrabzonsporÇaykur Rizespor-MKE AnkaragücüMedipol Başakşehir-SivassporYeni Malatyaspor-AkhisarsporAtiker Konyaspor-AlanyasporFenerbahçe-Kasımpaşa15. hafta:MKE Ankaragücü-Medipol BaşakşehirAkhisarspor-FenerbahçeAlanyaspor-BeşiktaşSivasspor-GöztepeBüyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni MalatyasporKasımpaşa-KayserisporTrabzonspor-Atiker KonyasporGalatasaray-Çaykur RizesporBursaspor-Antalyaspor16. hafta:Çaykur Rizespor-AlanyasporGöztepe-BursasporMedipol Başakşehir-GalatasarayBeşiktaş-TrabzonsporSivasspor-MKE AnkaragücüKayserispor-AkhisarsporYeni Malatyaspor-AntalyasporAtiker Konyaspor-KasımpaşaFenerbahçe-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor17. hafta:Büyükşehir Belediye Erzurumspor-KayserisporGalatasaray-SivassporKasımpaşa-BeşiktaşAntalyaspor-FenerbahçeAkhisarspor-Atiker KonyasporMKE Ankaragücü-GöztepeTrabzonspor-Çaykur RizesporAlanyaspor-Medipol BaşakşehirBursaspor-Yeni Malatyaspor