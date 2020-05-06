İŞTE SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ

"MÜCADELEYİ BIRAKMADAN YOLA DEVAM"

"SAĞLIK KURULUMUZ PROTOKOL HAZIRLADI"

"UEFA VE FIFA İLE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

"TEMMUZ SONUNDA LİGLER SONA ERECEK"

"BİLİM KURULU KARAR VERECEK"

"OYUNCUDA KORONAVİRÜS ÇIKARSA LİG DURMAYACAK"

"MAÇLAR BUNDAN SONRA SEYİRCİSİZ"



"BEIN SPORTS 588 MİLYON TL ÖDEYECEK"

"ALTYAPI LİGLERİ İLK HEDEFİMİZ DEĞİL"

"UEFA VE FIFA'DAN KULÜPLERE PARA GELECEK"

"UEFA, 25 MAYIS 2021 TARİHİNİ VERDİ"

"TEK ŞEHİR GÜNDEMİMİZE GELMEDİ"

"SAĞLIK BAKANLIĞI İLE YENİ PROTOKOL HAZIRLANACAK"

"THY 24-25 MAYIS'TA İÇ HATLARA BAŞLAYACAK"

MAÇLARIN BAŞLANGIÇ SAATLERİ

"ŞAMPİYONLAR LİGİ AĞUSTOS'TA OYNANACAK"

"LİGLER AĞUSTOS ORTASINA KADAR SARKABİLİR"

"YABANCI SINIRINI DÜŞÜRME ZAMANI GELDİ"

"ŞİFRESİZ KARARINI SADECE BEIN SPORTS VERİR"

TOPLU ALANLARDA MAÇ İZLENMESİ

"FUTBOLCULARIN DA TEK GÖREVİ VAR"

"SAĞLIK BAKANLIĞI VE DEVLET İZİN VERMEZ"

"MAÇ SAATLERİ, İKLİM KOŞULLARINA GÖRE"

"TÜRKİYE, 35 GÜN SONRA ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

"İKİNCİ KORONAVİRÜS DALGASI OLURSA..."

"BİZE TWEET ATANLAR VAR"

"BASIN MENSUPLARINA DA TEST"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ, AĞUSTOS SONUNDA"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin geleceği ile ilgili açıklama yaptı.TFF Yönetim Kurulu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 5 Mayıs'ta Bakan Koca ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Özdemir, bunun üzerine son kararları duyurdu."Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile de bir görüşme yaptık. Sayın Koca, görevi başarıyla götürüyor. Yönetim Kurulu olarak toplantımızı yaptık. Normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Şimdilik olma kaydıyla, altını çizerek söylüyoru. Sağlık Kurulu ve Bilim Kurulu toplantısının ardından maçların nasıl oynanacağına karar verilecek. Sonrasında kararları kulüplere aktaracağız.""Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgın bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen hala etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Her gün daha iyiye gidiyoruz ancak tedbirlerden vazgeçmeden, mücadeleyi bırakmadan yoluma devam etmeliyiz.""Yaşanan süreçte Türk futbolu da etkilendi. Dünyada spor anlamında en hızlı karar alan ülke olduk. Virüse karşı oldukça önemli adımlar attık. Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir protokol hazırladı. Futbol oynanması için çok önemli kararlar alındı. İlk bölümü açıkladı, müsabaka bölümünü de kamuoyuyla paylaşacağız.""Futbolun bu krizden en az şekilde etkilenemsi için gerekeni yaptık ev yapmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı ile, Bilim Kurulu ile görüşmeler yaptık. Süreci sürekli değerlendirdik. UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık.""Devletimizin tüm kurullarının desteğiyle sezonu tamamlamayı düşünüyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ama yeni dönemi de fırsata çevirmeliyiz."Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bu senaryoyu Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Bilim Kurulu'nun bize vereceği sistem içerisinde ligleri başlayıp bitirmeyi planlıyoruz. Ankaragücü'nde bir virüs tespit edildi ama yoluma Bilim Kurulu kararları çerçevesinde devam edeceğiz. Kendi başımıza karar alarak yola devam etmiyoruz. TFF Sağlık Kurulu ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, futbolun nasıl oynanacağını belirleyecek.""Lig oynanırken bir oyuncuda koronavirüs çıkarsa, ligi durdurmak gibi bir plan yok. İnşallah bunu yaşamayız. Sağlık Kurulu ile yeni sistemde maçların nasıl oynanacağına dair protokolü yayınlarsa ve kulüpler uyarsa, kimseninm bu virüse yakalanacağını düşünmüyorum. Bunlara rağmen virüs olay olursa, durumu o gün Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu ile yeniden değerlendireceğiz.""Harcama limitleri konusunda çalışmalar devam ediyor. Virüs olayından dolayı kulüplerin geliri azalıyor. Reklam gelirleri yok, maçlar bundan sonra da seyircisiz oynanacak, sponsorlar azalıyor, tüm bunların kapsamında kulüplerin geliri düşüyor. Yeni harcama limitleri için Lisan Kurulumuz çalışıyor.""beİN Sports ile sözleşmemiz devam ediyor. Hedefimiz beİN Sports ile 5 yıllık süreci tamamlamaktır. beİN Sports da bu dönemde aboneler, reklamlar ve sponsorlar yönünden gelir kaybı yaşadı. Sezon sonuna kadar ödeyecekleri 588 Milyon TL için görüşüyoruz. Onlar da ligin başlamasını istiyor. Ligler de başlarsa, ödemeleri hızla yapacaklardır. Yolumuza beİN Sports ile devam etmek istiyoruz.""Altyapı liglerinin durumu gündemimizde ancak ilk hedefimiz onlar değil. Onların durumunu yapacağımız toplantılarla belirleyeceğiz.""UEFA ve FIFA'nın önümüzdeki dönemde ödeyecekleri paralar var. Bunların öne çekilmesini talep ediyoruz. UEFA ve FIFA yetkilileri, ellerinden geldikçe öne çekmek için çalışıyorlar. Geçen hafta Milli takımlara oyuncu gönderen kulüplerin parası bize yollandı. Biz de bir gün beklemeden bu paraları kulüplere yolladık. UEFA ve FIFA'dan para geldiği sürece, kulüplerimize ileteceğiz.""Süper Ligi'i 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Yeni sezon için çalışma yapmadık ama Ağustos ayında tatil dönemi olarak düşünüyoruz. 11 Haziran 2021'de de EURO 2020 başlayacak. UEFA bizden 25 Mayıs 2021'de liglerin bitmesini istiyor. Bunları düşünerek yeni sezon planlamasını ve yeni sezon öncesi ne kadar ara vereceğimizin planlamasını yapacağız.""Kulüpler ile devamlı görüşüyoruz. Tek şehirde futbol oynamak bizim gündemimize gelmedi. Bizim dışımızda konuşulan konu, bizim hedefimiz herkesin kendi ilinde, kendi stadıdna oynamasıdır.""Sağlık Kurulumuz 'Futbol Dönüş Protokolü' yayınladı. Buna 'Zor' diyenler var ama biz en az hasarlı atlatmak için bu kararları aldık. Kulüpler uyar mı, uymaz mı bilemem. Sağlık Bakanlığı ile yeni protokol hazırlayacağız. Bu yeni protokole mutlaka uymaları gerekecek. Bunlara uyarlarsa, virüs tehlikesi görmeden lige başlarız ve sonlandırırız.""Ligin başlamasına 35 gün var. İnanıyıorum ki önümüzdeki gün 15 gün sonra Türkiye'nin şartları daha iyi olacak. THY 24-25 Mayıs'ta iç hatlara başlamayı düşünüyor. Oteller ve restaurantlar açılacak. 35 gün sonra seyahat imkanları olacaktır, oteller açılacaktır.""Kulüplerle saha ve saatler için görüşeceğiz. Her bölgede şartlar farklı, maçların başlama saatleri için bir yol haritası çizeceğiz. Şampiyonlar Ligi maçları bu sene 23:00'te başladı. Bu sıkıştırılmış, sıkıntılı bir süreç. Işık durumu, iklim, saha şartları, ilçeler gibi birçok durumu masaya yatıracağız.""UEFA, liglerin Temmuz ayı sonuna kadar bitirmek istiyor. UEFA da Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'ni bitirmek istiyor. UEFA, 25 Mayıs tarihine kadar Avrupa'da liglerin durumu için açıklama istiyor. 27 Mayıs'ta toplantı olacak ve birçok konu ortaya çıkacak. Belarus futbola devam ediyor. Hollanda ve Fransa bitirdi. Almanya ise ligin durumunu Merkel üzerinden açıkladı. Hırvatistan, Sırbistan, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesi liglere geri dönecektir. İspanya, İtalya ve İngiltere liglerinin durumu önemli. Salı günü İtalya Spor Bakanı açıklama yaptı ve oynamak istediklerini söyledi.""Ligler oynanırsa, 588 Milyon TL alacağımız para söz konusu, takımlarımız bir taraftan da futbol oynayarak yayıncı kuruluştan para tahsilatı yapmamızı istiyorlar ve bunun için çok oynamak isteyen var. 26. haftanın seyircisiz oynananmasıyla ilgili çok konuşmalar oldu. Geriye bakmıyoruz, biz bu ligi oynatarak tamamlatacağız. Seyircisiz oynayacağız. Ligler Ağustos'un ortasına kadar sarkabilir, bunda bir sorun yok, rahatız.""Artık yeni durumlar söz konusu ve yabancı sınırını konuşarak, bir karar almalıyız. Yabancı sınırını düşürme zamanı geldiğine inanıyorum. Ancak acele etmemeliyiz.""Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Bu maçlar da programımızın içerisindedir. Kulüpler ve yayıncı kuruluşla görüşmeler devam ediyor. Türkiye Kupası şifresiz, herkes evinde rahat rahat izliyor. beİN Sports çok büyük bir rakam ödüyor. Gelirini şifreden kazanıyor. beİN Sports ile görüşüyoruz, şifresiz yayınlama durumunda bazı hukuksal olaylar ortaya çıkabilir. Bazı insanlar üye olmuş, bazıları olmayacak. Hukuk anlamında sıkıntı olabilir, haklıdırlar. Ligin şifresiz yayınlanmasına beİN Sports karar verir.""Restaurantlarda maç izlenmesiyle ilgili durumu ise nasıl olacak, bunla ilgili kararlar alınacaktır.""Ben iş adamıyım ve TFF Başkanıyım. Bu süreçte hem iş hayatımda hem de TFF'de işlerimi ihmal etmedim. Futbolcuların da tek görevi var. Sahaya çıkıp tam randımanlı bir şekilde oynamaları gerekir.""Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararları uygulayacağız. Uygulamazsak, bu maçları oynatmazlar. test gerekiyorsa test yapılacak. Bu kuralları uygulamazsak, devletimiz bu maçları oynatmaz. Maçlar için alınan kararları devlet bozmaz. Bu protokollerden taviz vermeyeceğiz. Zaten Sağlık Bakanlığı ve devlet buna izin vermez. TFF Sağlık Kurulu ve Sağlık Bakanlığı kurallara uyulup uyulmadığını denetleyecektir.""Maç günlerini planlayacağız. İklim ve saha durumuna göre saatleri beIN Sports ile de konuşarak açıklayacağız.""TFF Yönetim Kurulu olarak oy birliği ile liglerin başlamasına karar verdik. 10 senaryomuz vardı ama en iyi senaryoyu bu olarak değerlendirdik. Allah'a dua ediyorum, inşallah Türkiye 35 gün sonra çok daha iyi durumda olacak.""Lige başladık, büyük problemler oldu, ikinci koronavirüs dalgası geldi ve o zaman ara veririz, vermeyiz durumlarına o zaman karar veririz. Kimi şampiyon yaparız, Play-Off ne olur, kim düşer gibi konuları konuşmadık. Eğer öyle bir ihtimal olursa, düşünerek, danışarak gerekli kararları veririz.""Biz görevimizi yapıyoruz. Bize laf söyleyenler var, tweet atanlar var. Bunların hiçbirine bakmıyoruz. Biz sadece doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Üzüntülü olduğumuzu anlar olabilir ama hayatta bu tip şeyler oluyor. Önemli olan işi iyi bir noktada sonlandırmaktır. Sağlık şartları içerisinde bütün ligleri sonlandırmak istiyoruz.""Basın mensupları statta olacak ama sayılara kısıtlama getireceğiz, oturma düzenini değiştireceğiz. basın olmadan maçlar olmaz. Belki basın mensuplarına da test yapacağız.""Şampiyonlar Ligi Finali, Ağustos sonunda oynanacak gibi planlanıyor. Seyircili mi, seyircisiz mi bilinmiyor. İnşallah seyahat özgürlüğü olur ve maçlar seyircili oynanır. Gelecek sezon da bu şekilde seyircili oynayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii bunlar iyi niyetli düşünceler."