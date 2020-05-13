Süper Lig maçlarından iki gün önce Kovid-19 testi

FUTBOLA DÖNÜŞ PROTOKOLÜ! TIKLAYIN

12 Haziran'da başlatılması planlanan Süper Lig'in en sağlıklı bir şekilde oynanması için alınan tedbirlerin detayları ortaya çıkmaya başladı.Süper Lig'de oynanacak olan her maçtan iki gün önce tüm takım, teknik ekip ve stat görevlileri Kovid-19 testine tabi tutulacak ve statlar maç sabahı veya 1 gün önce profesyonel ekiplerce dezenfekte edilecek.TFF Sağlık Kurulu "öneri" protokolünde yer alan maddeler, Futbol Müsabaka Talimatı'na koyulacak ve belirlenen maddelere uymayan kulüp ya da kişilere ceza verilecek.