Süper Lig maçlarından iki gün önce Kovid-19 testi

Süper Lig'de oynanacak olan her maçtan iki gün önce tüm takım, teknik ekip ve stat görevlileri Kovid-19 testine tabi tutulacak

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Süper Lig maçlarından iki gün önce Kovid-19 testi
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13 Mayıs 2020 14:21
12 Haziran'da başlatılması planlanan Süper Lig'in en sağlıklı bir şekilde oynanması için alınan tedbirlerin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Süper Lig'de oynanacak olan her maçtan iki gün önce tüm takım, teknik ekip ve stat görevlileri Kovid-19 testine tabi tutulacak ve statlar maç sabahı veya 1 gün önce profesyonel ekiplerce dezenfekte edilecek.

TFF Sağlık Kurulu "öneri" protokolünde yer alan maddeler, Futbol Müsabaka Talimatı'na koyulacak ve belirlenen maddelere uymayan kulüp ya da kişilere ceza verilecek.

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