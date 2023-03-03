Haber Tarihi: 03 Mart 2023 09:47 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 09:47

Süper Lig maçları şifresiz hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları şifresiz nasıl izlenir?

Süper Lig maçları şifresiz hangi kanalda yayınlanacak, nasıl izlenir merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle ülkemizde spor müsabakalarına ara verilmişti. Verilen ara sonrasında futbol müsabakaları yeniden başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçtiğimiz akşam düzenlenen Omuz Omuza programına katılarak Süper Lig maçlarının iki hafta boyunca şifresiz yayınlanacağını dile getirdi. Peki, Süper Lig maçları şifresiz mi? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları şifresiz nasıl izlenir?

Süper Lig maçları şifresiz hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları şifresiz nasıl izlenir?
Abone Ol
Süper Lig maçları şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? Kasapoğlu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliğiyle organize edilen yardım ve dayanışma kampanyasının açılış konuşmasında konuştu. Peki, Süper Lig maçları şifresiz nasıl izlenir?

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022-2023 sezonu Süper Lig maçları Bein Sports kanalından canlı yayınlanıyor. 3-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan maç organizasyonları şifresiz ve herkese açık olarak yayınlanacak.
SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Süper Lig maçları şifresiz olarak ekrana gelecek. Omuz Omuza Kampanyası canlı yayına bağlanıp konuya ilişkin açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
''Buradan değerli izleyicilerimiz ve kıymetli sporseverlerle şunu paylaşmak istiyorum; Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncı kuruluşu olan beIN Media Group ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin bundan sonraki 2 haftasındaki (3-13 Mart tarihleri arasında) tüm futbol müsabakalarını şifresiz ve herkese açık hale getirecek bir uygulama kararı alındı. Ben bu vesileyle bu gece yapılan bütün bağışlar için tüm bağışçılara şükranlarımı ifade etmek istiyorum.''

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇLARI

03.03.2023 - 20:00 - CORENDON ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

04.03.2023 - 13:30 - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR

04.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR

04.03.2023 - 19:00 - YUKATEL KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

05.03.2023 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

05.03.2023 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR


05.03.2023 - 16:00 - ARABAM.COM KONYASPOR - BITEXEN GİRESUNSPOR

05.03.2023 - 19:00 - BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

06.03.2023 - 20:00 - KASIMPAŞA A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇLARI

10.03.2023 - 20:00 - BITEXEN GİRESUNSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

11.03.2023 - 16:00 - FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

11.03.2023 - 19:00 - GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

12.03.2023 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

12.03.2023 ATAKAŞ HATAYSPOR - ARABAM.COM KONYASPOR

12.03.2023 - 13:30 - MKE ANKARAGÜCÜ - CORENDON ALANYASPOR

12.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

12.03.2023 - 19:00 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.

13.03.2023 - 20:00 - İSTANBULSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

MEMUR ENFLASYON FARKI İKİ AYLIK 2023! Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Gündem MEMUR ENFLASYON FARKI İKİ AYLIK 2023! Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu?
Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihi açıklandı! Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihi açıklandı!
Lionel Messi'nin maaşı Mauro Icardi'den! Türkiye Transferler Lionel Messi'nin maaşı Mauro Icardi'den!
Sergen Yalçın'a Süper Lig'den talip Konyaspor Sergen Yalçın'a Süper Lig'den talip
Süper Lig maçları şifresiz hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları şifresiz nasıl izlenir? Gündem Süper Lig maçları şifresiz hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları şifresiz nasıl izlenir?
Haji Wright'da son durum; Yunus Akgün vetosu! Türkiye Transferler Haji Wright'da son durum; Yunus Akgün vetosu!
CEYHAN DEPREM! 3 MART Son dakika Ceyhan'da deprem yıkılan bina var mı? Gündem CEYHAN DEPREM! 3 MART Son dakika Ceyhan'da deprem yıkılan bina var mı?
Galatasaray'da Firmino seferi! Taffarel devrede Türkiye Transferler Galatasaray'da Firmino seferi! Taffarel devrede
Jorge Jesus kadroyu koruyacak Fenerbahçe Jorge Jesus kadroyu koruyacak
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Andrey Santos eski kulübüne döndü
2
Anadolu Efes'ten kritik galibiyet!
3
Maxim ve Markovic'e sürpriz talip
4
Liverpool'un hedefi Mason Mount!
5
Ancelotti: "Yine böyle oynarsak finale kalırız"
6
Çalhanoğlu: "Inter'de kalmak istiyorum"
7
Xavi: "Turun favorisi Real Madrid"

SON HABERLER

yukarı ok