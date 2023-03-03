Süper Lig maçları şifresiz hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları şifresiz nasıl izlenir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Süper Lig maçları şifresiz olarak ekrana gelecek. Omuz Omuza Kampanyası canlı yayına bağlanıp konuya ilişkin açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:''Buradan değerli izleyicilerimiz ve kıymetli sporseverlerle şunu paylaşmak istiyorum; Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncı kuruluşu olan beIN Media Group ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin bundan sonraki 2 haftasındaki (3-13 Mart tarihleri arasında) tüm futbol müsabakalarını şifresiz ve herkese açık hale getirecek bir uygulama kararı alındı. Ben bu vesileyle bu gece yapılan bütün bağışlar için tüm bağışçılara şükranlarımı ifade etmek istiyorum.''03.03.2023 - 20:00 - CORENDON ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK04.03.2023 - 13:30 - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR04.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR04.03.2023 - 19:00 - YUKATEL KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.05.03.2023 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.05.03.2023 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR05.03.2023 - 16:00 - ARABAM.COM KONYASPOR - BITEXEN GİRESUNSPOR05.03.2023 - 19:00 - BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ06.03.2023 - 20:00 - KASIMPAŞA A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR10.03.2023 - 20:00 - BITEXEN GİRESUNSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK11.03.2023 - 16:00 - FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR11.03.2023 - 19:00 - GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.12.03.2023 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.12.03.2023 ATAKAŞ HATAYSPOR - ARABAM.COM KONYASPOR12.03.2023 - 13:30 - MKE ANKARAGÜCÜ - CORENDON ALANYASPOR12.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.12.03.2023 - 19:00 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.13.03.2023 - 20:00 - İSTANBULSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR