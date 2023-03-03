Süper Lig maçları şifresiz hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları şifresiz nasıl izlenir?

Süper Lig maçları şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? Kasapoğlu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliğiyle organize edilen yardım ve dayanışma kampanyasının açılış konuşmasında konuştu. Peki, Süper Lig maçları şifresiz nasıl izlenir?
2022-2023 sezonu Süper Lig maçları Bein Sports kanalından canlı yayınlanıyor. 3-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan maç organizasyonları şifresiz ve herkese açık olarak yayınlanacak.
SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Süper Lig maçları şifresiz olarak ekrana gelecek. Omuz Omuza Kampanyası canlı yayına bağlanıp konuya ilişkin açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
''Buradan değerli izleyicilerimiz ve kıymetli sporseverlerle şunu paylaşmak istiyorum; Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncı kuruluşu olan beIN Media Group ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin bundan sonraki 2 haftasındaki (3-13 Mart tarihleri arasında) tüm futbol müsabakalarını şifresiz ve herkese açık hale getirecek bir uygulama kararı alındı. Ben bu vesileyle bu gece yapılan bütün bağışlar için tüm bağışçılara şükranlarımı ifade etmek istiyorum.'' SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇLARI
03.03.2023 - 20:00 - CORENDON ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
04.03.2023 - 13:30 - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR
04.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
04.03.2023 - 19:00 - YUKATEL KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
05.03.2023 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
05.03.2023 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
05.03.2023 - 16:00 - ARABAM.COM KONYASPOR - BITEXEN GİRESUNSPOR
05.03.2023 - 19:00 - BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
06.03.2023 - 20:00 - KASIMPAŞA A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇLARI
10.03.2023 - 20:00 - BITEXEN GİRESUNSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
11.03.2023 - 16:00 - FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
11.03.2023 - 19:00 - GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
12.03.2023 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
12.03.2023 ATAKAŞ HATAYSPOR - ARABAM.COM KONYASPOR
12.03.2023 - 13:30 - MKE ANKARAGÜCÜ - CORENDON ALANYASPOR
12.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
12.03.2023 - 19:00 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.
13.03.2023 - 20:00 - İSTANBULSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR