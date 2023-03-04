Süper Lig maçları şifresiz hangi kanalda? TOD TV Süper Lig maçları şifresiz nasıl izlenir, izlenecek?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Süper Lig maçları şifresiz olarak ekrana gelecek. Omuz Omuza Kampanyası canlı yayına bağlanıp konuya ilişkin açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:''Buradan değerli izleyicilerimiz ve kıymetli sporseverlerle şunu paylaşmak istiyorum; Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncı kuruluşu olan beIN Media Group ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin bundan sonraki 2 haftasındaki (3-13 Mart tarihleri arasında) tüm futbol müsabakalarını şifresiz ve herkese açık hale getirecek bir uygulama kararı alındı. Ben bu vesileyle bu gece yapılan bütün bağışlar için tüm bağışçılara şükranlarımı ifade etmek istiyorum.''TOD TV, yeni nesil dijital içerik platformları arasında yer almaktadır. Kurulum ve taahhüt olmadan izleme imkanı sunan dijital platforma üye olmak oldukça basit.Sitede bulunan spor ve eğlence paketlerinden size en uygun olanını seçerek, satın alıp kurulum olmadan hemen izlemeye başlayabilirsiniz.TOD TV, beIN Medya Grubun bünyesinde hizmet veren platformdur. Daha öncede süper lig maçlarını şifresiz bir şekilde yayınlamıştır. Depremzedeler için de 3-13 Mart tarihleri arasındaki süper lig maçlarının ücretsiz bir şekilde yayınlanacağını duyurmuştur. Bunun için Ücretsiz Süper Lig Paketi oluşturan TOD TV, '3-13 Mart tarihleri arasında oynanacak tüm Süper Lig maçları, ödüllü filmler,diziler ve daha fazlası seninle!" açıklamasında bulundu. TOD TV, Web, Cep, Tablet, Smart TV, Apple TV 4K, Android TV gibi platformlardan izlenir.TOD TV üyelik işlemi yapıldıktan sonra kullanılabilen bir uygulamadır. Bu sebeple ilk olarak ;AdSoyade-PostaCep Telefonubilgilerini girerek cep telefonuna gelen onay kodunu girmeniz gerekmektedir. Ardından izin ve şifre işlemlerinde kendinize ait bir şifre belirlemelisiniz. Ve üyelik sözleşmelerinizi onaylamanız gerekir. Hepsi bu kadar. Kredi kartı bilgisi bile girmeden TOD TV platformuna girmiş olursunuz. Böylelikle Süper Lig maçlarını da şifresiz bir şekilde takip edebilirsiniz.Evet. 3-13 Mart tarihleri arasındaki tüm süper lig maçları TOD TV Apk veya todtv.com.tr sitesi üzerinden izlenebilir. Maçların şifresiz bir şekilde yayınlacağını duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor camiasının çok kıymetli paydaşlarını, ekran başındaki izleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Acımızı hafifletecek tek şey ortak değerlerimiz ve duygularımızı bir arada yaşamak. Devletimizin ve milletimizin ilk andan itibaren omuz omuza olması hep bizim için gurur tablosuydu. Umarız omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Peş peşe yaşanan depremler ve spor camiasının birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için bir olmasıyla gurur duyuyoruz. Bu gece de inşallah aynı birlik ve beraberliği yaşayacağız. Bu geceye omuz veren futbol camiamızın her bir paydaşına şükranlarımızı sunuyoruz. Spor centilmenlik, dayanışma, toplumlara moral ve dayanışma veren bir araç. Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek" ifadelerini kullandı.03.03.2023 - 20:00 - CORENDON ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK04.03.2023 - 13:30 - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR04.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR04.03.2023 - 19:00 - YUKATEL KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.05.03.2023 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.05.03.2023 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR05.03.2023 - 16:00 - ARABAM.COM KONYASPOR - BITEXEN GİRESUNSPOR05.03.2023 - 19:00 - BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ06.03.2023 - 20:00 - KASIMPAŞA A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR10.03.2023 - 20:00 - BITEXEN GİRESUNSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK11.03.2023 - 16:00 - FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR11.03.2023 - 19:00 - GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.12.03.2023 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.12.03.2023 ATAKAŞ HATAYSPOR - ARABAM.COM KONYASPOR12.03.2023 - 13:30 - MKE ANKARAGÜCÜ - CORENDON ALANYASPOR12.03.2023 - 16:00 - TRABZONSPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.12.03.2023 - 19:00 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.13.03.2023 - 20:00 - İSTANBULSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR