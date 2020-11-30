Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını resmen açıkladı ve maçların oynanıp oynanmayacağı merak edilmeye başlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den, Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.
KAPSAM DIŞI OLAN SEKTÖRLER
Erdoğan, yasakta kapsam dışı olan sektörleri ise, "Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." sözleriyle duyurdu.
TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den, Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.
KAPSAM DIŞI OLAN SEKTÖRLER
Erdoğan, yasakta kapsam dışı olan sektörleri ise, "Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." sözleriyle duyurdu.
TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa bir süre içerisinde açıklama yaparak; Türkiye'de profesyonel liglerde bu hafta sonu futbol maçlarının oynanıp oynanmayacağını açıklayacak.