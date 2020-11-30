KAPSAM DIŞI OLAN SEKTÖRLER

TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa bir süre içerisinde açıklama yaparak; Türkiye'de profesyonel liglerde bu hafta sonu futbol maçlarının oynanıp oynanmayacağını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını resmen açıkladı ve maçların oynanıp oynanmayacağı merak edilmeye başlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den, Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.Erdoğan, yasakta kapsam dışı olan sektörleri ise, "" sözleriyle duyurdu.