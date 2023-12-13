Haber Tarihi: 13 Aralık 2023 13:15 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 13:19

Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zamana kadar ertelendi?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantı sonrasında açıklamasında; "Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik." dedi. Peki, Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zamana kadar ertelendi?

Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zamana kadar ertelendi?
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MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'in, Faruk Koca tarafından saldırıya uğraması sonrasında Süper Lig ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, başta Süper Lig olmak üzere Türkiye'de tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Peki, Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zamana kadar ertelendi?

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında yaşanan hakem saldırısı nedeniyle tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Süper Lig maçları da bu karardan etkilendi. Ancak, maçların ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı


MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı ve istifa etmesi nedeniyle görevinden başka. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaşanan saldırı nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi, liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı ve hakemleri hedef gösteren herkesin bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın açıklamaları şu şekilde: Kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirildiğini belirtmiştir.

Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz.

Hedef gösterenler sorumludur! Bu alçak saldırı sadece Halil Umut Meler'e yapılmadı! Türk futbolun tüm paydaşlarına yapıldı. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır.

Tüm maçları çok süre koşullar. Artık yeter! Yeter diyoruz! Her gün hakem suçlamak! Hakemler de insan! Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde... Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin! Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim. Yeter artık!
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